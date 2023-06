El presidente López Obrador decidió hacer a un lado las formas y los tiempos establecidos en la ley electoral y adelantó el proceso de designación de quien lo sustituirá en la Presidencia de la República; al no haber oposición, el próximo presidente saldrá de Morena.

De este modo AMLO pulveriza cualquier intento del bloque opositor por colocar a un candidato en el imaginario del pueblo bueno y sabio, durante los próximos 70 días no se hablará de otra cosa que no sea de las llamadas “corcholatas”.

En efecto, durante todo este tiempo el país se convertirá en una pasarela donde desfilarán personajes que buscarán convencer a todo aquel que quiera escucharlos de que son lo más parecido posible a AMLO, hablarán, gesticularán y pensarán como el tabasqueño en un claro proceso de mimetismo político.

Pero no nos equivoquemos, realmente la pasarela mimética está diseñada para que el gran elector de Palacio Nacional pueda elegir a la “corcholata” que le asegure: Su lugar en la historia, que siempre será recordado como líder, que entenderá los mensajes que mande desde su rancho La Chingada, impunidad y, por qué no, una reforma a la Constitución para volver en 2030.

Si las cosas fueran como deberían de ser, el próximo presidente sería Ebrard o Sheinbaum, creo en ese orden, pero como en política las cosas nunca son como deben ser, no podemos dejar de considerar al fiel amigo del presidente, Adán Augusto, quien se lanza a la aventura no por voluntad propia sino como plan B o C de AMLO.

Todas las “corcholatas” han dicho que darán continuidad al proyecto de transformación, será interesante saber a cuál se refieren porque a 5 años de gobierno de la 4T las cosas van igual o peor que antes, aunque sabemos que ellos tienen otros datos.