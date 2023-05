Percepción ciudadana

Al presidencialismo vertical que ejerce López Obrador no se le puede llamar cesarismo, o gobierno de un líder que ejerce el poder completo. El presidencialismo de AMLO hasta ahora es el más fuerte pero la Presidencia ha perdido espacios de dominio.

Los anteriores presidentes además de la burocracia cuidaron el control en el Ejército, cúpulas empresariales, el clero político, el narcotráfico, los EE.UU. etcétera, sin calificar objetivos los anteriores vigilaban los espacios del Estado.

Mención especial merece el análisis de la banca nacional y extranjera que se enseñorea en México, incide de manera directa en la dependencia económica, en ciencia, tecnología, inversión y empleo.

El presidente centraliza todo en la Federación y estados gobernados por la 4T, el único discurso es el de él, ya no se digan las órdenes. Los colaboradores sólo declaran ante él en la conferencia mañanera, que en tiempo efectivo no debería rebasar 40 minutos si se hablara sin largas pausas, conferencia que ha perdido auditorio. El mandatario no delega y todo lo quiere dirigir, cosa imposible y desgastante, por añadidura su control en el régimen político y la burocracia.

El virus del Covid-19 volvió a infectar a López Obrador, acentuó o se combinó con su apariencia de meses en cansancio, enojos, dificultad en argumentar, y agresiones y vituperios a sus opositores, o adjetivos sin rodeos según dijera un Epigmenio Ibarra, que se esfuerza por aparecer intelectual sin serlo.

La ausencia de tres días provocó un vacío entre los principales funcionarios y dejó en abandono a sus legisladores, la costumbre con los modos los demostró inseguros, unos por la línea en las reformas promovidos por el presidente y el supuesto o real acuerdo de Monreal de elegir un consejero del INAI con la oposición a cambio de aprobar el paquete de iniciativas. A Sheinbaum y a Ebrad se les vio incómodos con la suplencia de ley por el secretario de Gobernación.

López Obrador observó riesgos de división y los reunió en Palacio para ordenarles el mayoriteo de marca priista a los senadores y a calmarlos con su presencia física, lo que les devolvió el aliento, que no entendían la negociación de Ricardo Monreal. Intuyeron lo que puede pasar el día que falte el jefe, no haya órdenes tajantes y tengan que decidir por sí mismos.recordaron que fueron votados y convidados por aquella ola de molestia con el PRIAN que mucho ayudó a López Obrador, aparte de Peña Nieto que por eso goza de impunidad descarada.

Ese es el peligro, que el presidente centralizó y no permitió educación política para la supuesta transformación, y que la oposición se lució ingenua en un acuerdo de un consejero que no se sabe qué importancia tenía, ni modo que el INAI fuera a transparentar algo trascedente. Todos los órganos autónomos por ley, todos, no son instituciones porque no han cumplido con la ley que los creó, se dedican a conservar pingües sueldos, privilegiosy fungir de Ujieres del que manda.

En esas estamos, con realismo afirmamos que sólo el presidente cuenta con los elementos para la gobernabilidad. La mutualidad de lamentaciones que es la oposición no tiene estrategia y menos táctica, los partidos no tienen base social, le han ayudado al presidente estorbando el crecimiento de la sociedad civil en ciernes. La centralidad es un fuerte obstáculo, es tanta que, hasta los más cercanos, el secretario de Salud, el de Gobernación, y el especialista en comunicación, crearon un ambiente de incertidumbre, hasta que el jefe salió a decir aquí estoy para mandar.