Percepción Ciudadana

El proceso de selección del candidato a la Presidencia de la República por la 4T es de importancia general. López Portillo, de mucho poder antes de la devaluación del 82, adelantó el llamado destape a presión de grupos interesados. Sostuvo que el presidente no decide al sucesor a modo, por fuerte que sea.

En todo caso dijo, es el fiel de la balanza en el equilibrio de factores reales de poder, grupos de presión y tendencias políticas. Así afirmó Miguel de la Madrid, que se da una decantación de equipos y grupos calificándose personalidades, proyecto económico, o continuidad y estabilidad política.

Si en el Vaticano, la organización disciplinada y milenaria de la iglesia católica ha tenido diferencias en sus cónclaves, México por dominante que sea el presidencialismo no puede sobreponerse en la correlación de fuerzas de clases sociales y grupos políticos y económicos. El discurso del presidente del 18 de marzo dibujó a su sucesora, para garantizar la continuidad de la 4T, o de lo que eso va.

Recordamos que Maquiavelo sentenció: “No olvide el príncipe que sus segundos a bordo siempre piensan que debieron ser los primeros”. Condición de circunstancia dialéctica y que siempre se repite, cuando al nuevo príncipe le imponen la banda presidencial, ya es otro. Piensa distinto por el ceremonial sucesorio en su entorno, que fue el seleccionado porque no había otros, ni en méritos ni capacidad. volveremos a observarlo.

Hay aspectos pendientes de analizar, López Obrador por su popularidad es un presidente fuerte y acaparador, y la Presidencia ha perdido equilibrios necesarios. Salinas para lavar su fraude favoreció a los factores reales de poder, capital extranjero, clero político, Ejército mexicano, negocio con el Narco Dixit, E.Krause; a los otrora banqueros nacionales les regresó los bancos expropiados para que lo volvieran a vender a extranjeros. Destruyó los factores de dominio del Estado.

López Obrador critica a las cúpulas económicas y 8 monopolios se benefician del ingreso nacional. Por lo mismo no se explican los exabruptos que les dirige, y menos los ataques a la clase media, y que sus asesores le convencieron de haberlo derrotado en las últimas elecciones de la ciudad de México.

La popularidad, que no carisma del presidente, como todo, tiende a bajar. El discurso agresivo y sin contenido político o económico a la clase media, hace dudar su interpretación histórica del origen y función de estos estratos sociales. Ni la revolución francesa, la norteamericana, la rusa, la argelina o la mexicana salió adelante sin el apoyo de eso sectores medios que eventualmente conforman pequeña burguesía. De que son aspiracionistas, claro, ojalá que todos lo fueran, nunca Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci, K. Kossik o Lucaks, etcétera, afirmaron que el socialismo se debe construir para ser pobres, al revés para la prosperidad universal.

Dice W, Mills, que en procesos sociales hay observadores que no piensan y pensadores que no observan. Observemos y pensemos bien, hay un desfase del presidente no analizado. Recurre seguido a la soberanía nacional contra los norteamericanos, menciona tesis acartonadas ajenas al materialismo histórico sobre Juárez o Madero; la defensa de la militarización de la Guardia Nacional también se perdió en el aire. Las remesas de los paisanos crean en los recepcionistas sentido de gracias al vecino de norte. Los pobres han vivido la rigidez o mal trato de los militares por causa de su disciplina.

Hechos que siembran otras conductas.