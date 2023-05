Percepción Ciudadana

Los riesgos de las ventajas

Observamos un proceso electoral largo, sin credo político y sin proyectos de gobierno. La 4T se desliza sobre rieles con meta al 2024, mantiene amplia ventaja en las encuestas.

Según Sun Tzu las ventajas encierran riesgos y los riesgos ventajas. Sin el presupuesto de gobernadores de cada partido no hay movilidad de ninguna organización electorera, el activismo contra la 4T lo realizan con esfuerzo grupos civiles y ciudadanos. La 4T repite el clientelismo priista y los modos de campaña.

En el viejo aparato del gobierno había tapados que no hablaban de sus aspiraciones, hoy los escogidos sólo repiten o que diga el jefe, ninguno agrega o quita una coma, a veces M. Ebrard añade una idea y al rato la matiza. Aquí vino el precandidato Adán Augusto y dijo al estilo priista: La 4T con Esteban apoyará a Durango. Conceptos rancios del priismo y que niega la política popular que pregona su presidente y que aborrece esos modos empalagosos del viejo régimen. Un aspirante de “izquierda” que no sabe de ella. Las flores a Esteban entusiasmó a locutores de televisión afines al Bicentenario. El visitante y el anfitrión como dice el presidente “se bañaron de chorro”.

El presidente hace un año apresuró el proceso con precandidatos, estrategia que acota a postulantes incómodos a su decisión, por eso se excluyó a Monreal. Casi igual al dedazo del viejo PRI, la 4T sin corporativismo y más barato, mediante encuesta en las que nadie cree, rabonas y maquilladas, envolverá la decisión del presidente.

Procesos iguales, no hay crítica al gobierno todo está de maravilla, no hacen proselitismo, no estudian ni trabajan en demandas populares, actúan cual ejército militar, muy obedientes, no en partido político. Salvo esporádicos gritos y sombrerazos de las porras, aguardan el designio del jefe.

El PAN, con camarilla dirigente imitadora del PRI recicla viejos vicos, chambismo, oportunistas y acomodaticios, devoran cuanta nómina oficial tengan a su alcance.

Gramsci en varios de sus textos escribe: Que en la lucha social hay episodios en donde lo viejo no muere y lo nuevo nace, que en estos interregnos o intermedios aparecen los demonios.

En el mundo ningún cambio ha progresado sin la formación de masa crítica, que son bases persuadidas de trabajar por esa empresa social. Los partidos en sociedades desarrollados se distinguen unos de otros por cuatro elementos 1.- una organización de hombres (en el futuro podrán ser robots) en busca del poder o permanecer en él 2.- una interpretación de la historia estudiando aciertos y errores del pasado; 3.- un programa económico a divulgar y 4.- un ideario político para el quehacer cotidiano de convencimiento.

Con tal concepto es de preocuparse que la 4T no tiene partido con dimensión orgánica y doctrina en sus militantes que propagan las ventajas de los cambios que dicen. El presidente ha perdido influencia por no conducir a su partido, pueden aflorar inconsistencias y desgaste de energía social por no tener doctrina, método, formas o acervo cultural. López Obrador se ve más irritable a todo lo que se mueve, habla, o califica de adversarios reciben denuestos o burlas.

A la clase media que no tiene por ahora configuración, no la suelta, estratos sociales de intelectuales, maestros, comerciantes, profesionistas y periodistas se genera buena parte de la información que compone la opinión pública. Comentarios, mitos, simbolismos, alegorías o rumores que permean en la población.

En la ocupación de Ferrosur, creo que el presidente y su 4T tiene en mente la tesis de Bertrand de Jouvenel en su libro “Sobre el Poder”: Una revolución centraliza el poder o no sirve para nada.