Percepción Ciudadana

Las elecciones en el Estado de México confirmaron que la 4T se desplaza sobre rieles a la Presidencia en el 2024. La técnica de antaño, la movilidad y patrocinio de los gobernadores, que en el Estado de México se vació en apoyo federal desde la mañanera, y con la entrega del gobernador de la dinastía de los Del Mazo-el abuelo, el padre y éste.

En Coahuila con la aquiescencia de López Obrador se propició una división entre morenistas con varios aspirantes al gobierno, el Verde y el PT fueron mozos de estibo. En Coahuila con la dirección del mandatario Riquelme, Manolo Jiménez obtuvo casi el 50% de ventaja a sus competidores, 57% contra el 36% de los demás.

En el Estado de México, Claudia Sheinbaum, por instrucciones del presidente, coordinó la campaña de Delfina Gómez. Claudia mantuvo la disciplina y colaboración grupos de exaspirantes de Higinio Martínez y Horacio Duarte, políticos con clientela y experiencia. Allí los recursos materiales y económicos de la 4T fueron grandes en operación y desplazamiento de promotores y acarreadores del voto de todo el país, financiados por gobernadores de Morena, la mayoría expriistas de poca monta que no se miden en gastos.

Si no fuera poco a la popularidad del presidente, el gobernador Del Mazo forzó la candidatura de Alejandra del Moral sobre Ana Lilia Herrera, de mayor perfil y que quería PRI. Del Mazo encerró a la candidata con sus corruptos colaboradores en el desarrollo de la contienda. La cercaron y no la apoyaron ni técnica ni económicamente, también Alejandra del Moral, hizo una campaña anodina en la que no se atrevió a mencionar la enorme corrupción de Del Mazo, un gobernador muy refinado pero que, en negocios y corrupción oficial, de familia, no tiene llenadera.

Habrá quejas de vicios y trampas, que son ciertos pero que la democracia del INE ya hizo parte del folclor, dirán compra de votos, de obstáculos con violencia y otros. Lo importante es que lectura se debe dar a una elección cantada, en donde Delfina y López Obrador no redujeron el abstencionismo del 53%, que el “pueblo” no salió en masa a votar por la 4T, y sumando los recursos federales, de gobernadores de Morena y del gobernador local, la victoria se quedó corta.

De aquí hasta el próximo dos de junio. Morena va libre, la oposición apoya a la 4T por el desprestigio de las dirigencias del PRIAN. La preocupación del presidente en evitar conflictos que generen desgaste interno e incluso deserciones.

Morena es un muégano de aventureros, derechistas y expriistas corruptos o mediocres tiene una difícil labor no de unidad, ese es un concepto de derecha y antidialéctico, se trata de solidaridad, camaradería, estudio y convicción por un plan y programas de trabajoque la 4T no ha podido perfilar.

Circunstancialmente y dada la incapacidad de las dirigencias partidistas del PRIAN, corruptos e ineptos, que no va a ganar a la 4T en la Presidencia, por decantación e inercia pueden concretarse en candidaturas al poder legislativo, para contener al presidencialismo de López Obrador en continuismo a tras bambalinas.

De esta suerte, y por casualidad, sería bueno que eso se dedicaran los gerentes del PRIAN, y de paso se iniciaran intentos por un gobierno parlamentario, un cerco al presidencialismo autoritario. El Movimiento Ciudadano trabajará en ese sentido, sumar y tener más curules en un posible río revuelto que se imagina. El PRIAN tiene una semana para renovar dirigentes radicalmente si no quieren que les toquen las golondrinas.