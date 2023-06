Percepción ciudadana

Procesos electorales y conjeturas

El presidente pone en marcha el proceso para apuntalar a su relevo. Aún no se entiende bien en qué consiste la 4T, y configuran simulaciones en la selección interna hasta el momento, de Claudia Sheinbaum.

Al proceso se le llama sin recato, recorridos para elegir al coordinador nacional de la defensa de la 4T.

El presidente mandó llamar a los vocales del INE a Palacio Nacional y les advirtió que no es una precampaña electoral, aunque sí sea. Que los recursos económicos los aportarán los militantes de Morena. Que los gobernadores y uno que otro grupo de los que se confunden con el crimen organizado, no harán el derroche que realizaban los del PRIAN. Con esas instrucciones se piensa que ahora el INE sí tendrá suficiente presupuesto porque ya no se oyen quejas de falta de recursos ni reproches del presidente al respecto. A gastar se ha dicho, la favorita Claudia Sheinbaum inicia con una concentración-despedida del gobierno de la CDM con 80,000 personas en el monumento a la Revolución a las 16:00 horas, asistentes a los que su presunta convicción les hizo aguantar el calor. Interesante porque toda la 4T y los gobernadores trabajan por un mes para llenar el Zócalo y a la favorita le bastaron unos cuantos días para reunir tal cantidad.

Son cuatro aspirantes, y dos agregados para impedir según esto divisiones. Es un tanto extraño que los últimos días López Obrador por primera vez mencionó con tibieza la idea de unidad. Su empleado M. Delgado la invoca repetidamente. Extraño porque en un partido de izquierda esa idea se tiene razonada de postura idealista y de derecha. En la izquierda se habla de acuerdo, convenciones teóricas, definiciones ideológicas o prioridades de camaradería política. En ningún texto o pronunciamiento se encontrará alusión a la unidad. La unidad aderezada en la infalibilidad del papa con Pío IX, es principio de la derecha retardataria, que bloquea la discusión -como ahora el presidente los debates- para asegurar la obediencia, la exposición acrítica y la disciplina vertical que el catolicismo impuso en contención de la ética protestante. Fue a raíz de que los protestantes le rompieron la columna vertebral al Vaticano con la prohibición de la confesión que promovió William Pen, uno de los fatores para que el catolicismo sin el secreto de la confesión a los curas, menguara afortunadamente su declive y poder. Qué raro que algunos que se dicen de izquierda hablen de la unidad cual seminaristas, a pesar de vivimos tiempos de la vida y la inteligencia artificial con el Metaverso, elCHATGPT y esa avalancha.

Los de izquierda en Morena, los que quedan, deben recordar la ley principal de la dialéctica marxista de la unidad y lucha de los contrarios, Engels en Dialécticad de la Naturaleza, fundamenta que ni el principio de identidad-que es individual- es firme, el yo soy yo, y la rosa es la rosa, están en permanente cambio. Apelar a la unidad, y no a la madurez y resolución de contradicciones no es ser de izquierda.

La principal contradicción de la 4T es la falta de crítica interior, de debate, de convicción y estudio de la realidad nacional. No se puede esperar disciplina, discusión política de calidad, proselitismo por el cambio, solidaridad y acuerdo político entre los seguidores de precandidatos si no hay condiciones intelectuales y práctica política real.

Creemos que la sucesión no caminará tan segura como se veía, y que si el presidente se descuida se le pueden soltar las cuitas para riesgo de todos. Veremos la circunstancias y condiciones de las “corcholatas”, y parecidos o conjeturas con lo ideado por De la Madrid y su pasarela y lo que Salinas le hizo a Colosio.