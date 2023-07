Percepción ciudadana

Por iniciativa de López Obrador la campaña para sucederlo comenzó hace un año. Lapso en que desde la conferencia mañanera se dedica más tiempo a la propaganda electoral. Alusión indirecta en términos electorales pero directa en atacar a los adversarios, es el caso de Xóchilt Gálvez.

El presidente es un idealista, por ende, de derecha, al pensar que la oposición de cualquier matiz, de derecha o liberal la dirige un solo hombre: Claudio X González. En cuanto a la mafia del poder, la tiene a su lado, son sus consejeros, le da contratos directos sin licitación, los protege fiscalmente. Una protección en versión distinta de la que goza Peña Nieto en pago a favores recibidos. ¿Cuál preocupación?

Los partidos políticos son entidades fundamentales para la acción política y la representación popular por medios de elecciones. Nos inclinamos por concepciones de los partidos que no parecen las más precisas. Bertrand Baddy y Guy Hermes, en Política Comparada, definen que los partidos son agentes estabilidad o de cambio, sea que estén en el gobierno o en la oposición.

Wright Mills, en su libro Los marxistas, desarrolló categorías de pueblo y partidos, una mejor definición de cuarto elementos. 1.- Una organización de hombres (en futuro habrá de robots) con una actividad constante por alcanzar el poder o mantenerse en él. 2.- Una interpretación de la historia para estudiar y fundamentar el porvenir. 3.- Promulgan una doctrina económica, y 4.- Actúan apoyados en un ideario político.

En los dimes y diretes de camarillas de los partidos se repiten ideas primarias y reduccionistas de que la democracia se consuma en las elecciones. El INE demostrarà que es la dama de compañía del presidente en turno. Reparte fondos públicos a gastar por las gerencias y camarillas de los partidos. Lo contrario de países desarrollados en que los militantes pagan su cuota y les da calidad para criticar y corregir a sus dirigencias.

Al canto las ideas de Gustavo Gordillo y Fernando Escalante, de que en las elecciones del 2024 se confirma la levedad del Estado de derecho: reglas rígidas y practicas blandas. Leyes que prescriben muchas faltas y sancionan muy pocas. El INE y el Tribunal Electoral sólo actúan cuando se lo ordena el presidente, y así será.

Habría que enfatizar en la tesis de que todos llevamos un priista adentro, todo queremos en medianía. El aparato electoral del poder que por la tesis del péndulo se inclinaba a la derecha o la izquierda según la oportunidad. De tal manera que los dos bloques en pugna accionan, sin ideología, sin programa.

En la oposición se creería que sin ideas invocan a un santo, y en los que se piensan de izquierda sólo un puñado de columnistas (con excepciones de Enrique Dussel, Julio Hernández o Luis Hernández Navarro) de la 4T se quedaron en los textos de Nikitìn y Marta Harnecker sobre el cambio y revolución social.

Al tenor de “Estado de derecho” hacen campañas electorales y simulan unos para nombrar coordinador de la defensa de la 4T, y los otros en formar un frente amplio. En Morena, Sheinbaum por ahora la tiene fácil, allí no hay debate, no pueden criticar al jefe, no hay programa económico visualizable, no hay partido.

El presidente no es hombre de muchas letras y no percibe que los estribillos de la mafia del poder, de los conservadores y dichos sin argumentos actuales, no conectan y sus ataques a Xóchitl sólo la fortalecen. Si eso no le indica nada, ya echó raíces el egocentrismo. Según Morris Dick, en su Nuevo príncipe, los ataques en política tienen que ser de impacto y creíbles, los denuestos y adjetivos ya están machacados.

DATO 01

En los dimes y diretes de camarillas de los partidos se repiten ideas primarias y reduccionistas de que la democracia se consuma en las elecciones.

DATO 02

Al tenor de “Estado de derecho” hacen campañas electorales y simulan unos para nombrar coordinador de la defensa de la 4T, y los otros en formar un frente amplio.