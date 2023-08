Percepción ciudadana

Los universitarios están más ocupados en escribir libros que en leerlos





Dentro de un ambiente álgido, sin visibles nexos de entendimiento se da la polémica sobre los libros de texto gratuito. Entre posturas extremas surgen comentarios de que la 4T quiere imponer un rector que apoye y comulgue con divulgación ideología para su movimiento en la UNAM.

En tres meses termina el rector Enrique Graue en la UNAM. López Obrador, en conceptos y nociones que no llegan a ideas, fustiga a la UNAM y a rectores, a José Narro (el matraquero priista) y a Enrique Graue de forma indirecta. Se dice que palacio fue permisivo en publicar las decenas de millones de pesos que el rector ha gastado en viajes y viáticos en el extranjero. El presidente en cambio reconoció a Pablo González Casanova.

E. Graue ha callado en los señalamientos a su persona y ala UNAM. Ha dejado abajo la investidura, no se esperaba que respondiera y aclarara con acritud, debió dar respuesta con objetividad y sencillez, con ciencia y claridad tanto de su función, y razones por la distancia del desarrollo nacional. El presidente los califica de derecha pasiva y colaboracionista, excesiva calificación. Practican un liberalismo conformista derivado de la libertad de cátedra y libre discusión de las ideas. El presidente en varias mañaneras les ha endilgado que son parafernalia, que como en el Covid-19 no hay investigación. Que no se miden en el choro, o lenguaje sofisticado y especioso. No les ha dicho otras verdades porque las universidades Benito Juárez de la 4T no levantaron. Lisa y llanamente el presidente tiene razón. Que no lo fundamente es otra cosa.

También se rumora que Claudia Sheinbaum quiere dominar la Universidad. No es creíble tal comentario, Claudia perteneció al Congreso Estudiantil Universitario (CEU) al final de los años ochenta. Figuraban Imanol Ordorica, Rosaura Ruiz, el liderazgo de Carlos Imaz, exesposo de claudia. En otro nivel Pablo Gómez, Rosario Robles o Martí Batres y muchos otros. El CEU se propuso la reforma universitaria para contribuir con una educación participativa de izquierda, con ciencia e ideología al cambio social. Activistas intentando la Praxis marxista (teoría y práctica),la caída de la URSS con la Perestroika de Gorbachov, y el fraude a cárdenas desalentaron al CEU. Lo único cierto es que Claudia y demás conocen la diversidad ideología e intelectual dela UNAM, de su composición heterogénea que nace en aquella autonomía de la institución. El CEU y otras corrientes fueron estridentes y a veces radicales, y ayudaron frenar a grupos de derecha como en MURO de ultraderecha.

El Dr. Graue pertenece al grupo que ha controlado la UNAM. Empezaron con J. Carpizo, J. Barnes, Juan Ramón de la Fuente quien ya regresa de la burocracia, J. Narro. Han hecho equipo con el grupo (a)nexos, de Aguilar Camín, Rolando Cordera- que Juan Ramón lo hizo miembro de la Junta de gobierno en cuota para ese grupo, Lorenzo Córdoba, J. Woldenberg o Jorge Castañeda. Intelectuales al servicio del poder y buenos para conseguir prebendas y chambas para sus pupilos.

Tajante el presidente, cuando dice que las universidades públicas están conformes en formar profesionistas de mercado laboral sin compromiso social y no bien preparados. Que el profesionista preparado por sí mismo no se presta injusticias y contribuye al progreso social. Que egresar sólo para ganar dinero sin interés por el medio social no cumple con los fines de la institución ni con la extensión universitaria. Con investigador de la educación, Raúl Moreno Wonchee: la autonomía universitaria ha sido una coartada de la autoridad y una excusa de la universidad.