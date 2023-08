Percepción Ciudadana

Estos son mis principios, y si no les gustan, tengo otros.

- Groucho Marx

Prefabricar una mayoría para el candidato a suceder a López Obrador en Morena, se pensaba que por la anticipación se realizaría sin mayor problema, en prevención se incluyó a última hora a Monreal y a Fernández Noroña. Consabido es que la candidata será Claudia Sheinbaum.

El supuesto tercero en discordia en caso de complicaciones, AdánAugusto, no llenó los zapatos, ni con auditorios convocados por oficinas del gobierno federal, amigos agradecidos y gobernadores, no tan costosos y nutridos como con los de Claudia.

No se explica la premura por la precampaña auspiciada por López Obrador, no somos los EE. UU. Su democracia regula muchas relaciones sociales, aquí el INE y el presidente piensan que las encuestas es democracia. Entonces para qué tanto gasto y desgaste en las precampañas si partidos de Morena, el dueño de la Cuarta Transformación y los opositores, fingen.

Los medios de difusión masiva en especial la televisión son eco de la técnica presidencial de marcar el espacio noticioso, y el presidente se complace en ser el centro de comentarios. Cuando hay menos eco arremete contra sus críticos con denuestos. Olvida que el funcionario es responsable del patrimonio y el bienestar público y que es sujeto a escudriñar.

Se molesta con la crítica y los refuta, le replican y les avienta más dicteriosque argumentos. Tiene el aparato publicitario empezando por el otrora prestigiado Canal 11 del IPN, el Canal 22 y su mañanera, y leve en argumentos. De cualquier manera, es bueno del presidente provocar la discusión, el debate, la polémica, el asunto es que a la comunicación social y al discurso del presidente les falta sustancia.

Para qué tanto alarde de encuestas arregladas que sólo van a entrevistar a gente escogida en Palacio, con una muestra adhoc, y con cuestionario de preguntas gancho a los encuestados, por encuestadoras que no se conocerán.

Marcelo Ebrard con tibieza hablaba de la cargada por Claudia, el 18 de marzo en el Zócalo lo ratificó López Obrador: “No cometeremos el error de Lázaro Cárdenas apoyar a un candidato moderado en lugar del izquierdista Francisco J. Mújica, decisión que interrumpió la revolución alcanzada. Aquí se dibujó a C. Sheinbaum -que dicho sea de paso no conecta- que viene de los inicios.

Ebrard esperó, simpatías de priistas y clase medias que a votaron por el presidente y que ya no lo harán, que grupos ofendidos, sector de salud, profesionistas y académicos, enfermos sin medicinas, madres buscadoras, clase medias, se inclinarían por él. En respuesta a Ebrard, el presidente molesto declaró que con ellos no hay lugar para ambiciosos vulgares, que ellos tienen principios e ideales. A propósito de candidaturas, principios que se estiran postulando a gobernadores sospechosos de crimen organizado, o nombrar embajadores a ex gobernadores corruptos ex priistas que lo ayudaron en sus Estados.

Las dirigencias corruptas del PRIAN ya están arregladas con el presidente por medio de Alito, que goza de impunidad, y éste con su ayudante Marko Cortés. Les facilitarán curules plurinominales y de mayoría para los achichincles que los acompañan en cada partido. Ebrard fue ingenuo al no advertir que la cúpula de PRIAN simula oposición porque no piensa en ganar, con sus esbirros en las cámaras, dicen que atajarán a la 4T, que es difusa como la niebla.

Ellos tienen la instrucción de bloquear a Xóchitl que en pocos días creció tanto que el presidente se ve fuera de sí. Suma posibilidades de lanzarse como candidata por Movimiento Ciudadano o de forma independiente, a menos de que logre sobreponerse a la camarilla del PRIAN. Xóchitl no es ningún fenómeno ni accidente, tiene méritos y capacidad, en algún grado representa a decepcionados con el presidente, igual que éste lo fue por el super corrupto de Peña Nieto.

