Percepción ciudadana

Tesis y reflexiones

Oscilamos entre la entrega y la reserva, entre el grito y el silencio, entre la fiesta y el velorio, sin entregarnos jamás.- Octavio Paz; El Laberinto De La Soledad

La corrupción cambia a trastorno de la sociedad por la dimensión denunciada por el gobierno de López Obrador. A propósito, mañana miércoles la Universidad Juárez del Estado de Durango ofrece una conferencia del doctor Santiago Nieto Carrillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Tema: “El Combate al lavado de dinero y la Corrupción” a las 12.30 hrs en el Instituto de bellas artes de la UJED.

La corrupción no es sólo del gobierno, ni de los políticos, que seguido se les equipara con demagogos o burócratas. Sabemos de venta de plazas de maestros, de venta de exámenes de admisión o calificaciones, de cobros diferenciados en las iglesias para bautizos, matrimonios, y pederastia, o del 20% que pide el funcionario que otorga un contrato de obra. No son noticias, son lugares comunes. Las comparaciones son indispensables, en Norteamérica recientemente una madre de familia es condenada a prisión por tratar de sobornar a una maestra, y le diera calificación aprobatoria a su hijo en un colegio particular.

En México la corrupción, la simulación o incompetencia proviene de una nube de prejuicios, desconfianza en el aparato de justica y corrupción de funcionarios. Pero las bases vienen de autoritarismo familiar que no permite la crítica generando desinterés en el ámbito ciudadano.

El fracaso de los juicios orales o sistema acusatorio que ya se intenta corregir mediante una controvertida iniciativa de reformas penales (que se afirma borraría los derechos de víctimas y delincuentes) repetimos fue advertido a tiempo. Se ignoró que en México la indiferencia inculcada por clero político y gobierno inhibe la denuncia pública, fomenta el delito de omisión.

Las audiencias públicas que se hacen cerradas por jueces autoridades para que no se ventilen púbicamente. Olvidan que nosotros a diferencia de los países vecinos, no vamos a delatar a nadie si no nos afecta, mucho menos aún pariente que lesione algún familiar. Idearon los juicios como en las películas y la realidad es otra.

Aislar a la familia de la sociedad porque la familia es la célula de la sociedad, olvidan que la única célula que progresa sola es el huevo de gallina, que las demás necesitan del tejido, en este caso el social.

Se educa para ser uno dentro del hogar y otro completamente distinto en sociedad. dobla la personalidad que la familia tenga una religión que no entiende, la Iglesia Católica se dice cristiana y niegan a Cristo todos los días, no es tampoco católica, más bien es guadalupana y tradicional.

El clero político no duerme, en los años veinte dirigió la Cristiana para que los fanáticos dieran su vida por recuperar sus privilegios, en los setentas intentaron suprimir información científica sobre la reproducción sexual en los libros de texto gratuito.

De Jürgen Habermas, somos diferentes como individuos e iguales en ciudadanía. No debo descuidar el orden social porque mi individualidad y noción de identidad necesita de cubrirse en una persona fortalecida en el respeto de normas morales, legales, y convencionales sociales en armonía con todos.

Además de la obediencia y el autoritarismo, el catolicismo y sus ruegos conformistas inducen ver en el trabajo una carga, una obligación, no una posibilidad de realización. La ética protestante con Lutero pedían conciencia de profesar en el trabajo, y ser profesionales es ver en el trabajo la posibilidad de cubrir los deberes con Dios y ayudar a los semejantes.

En la actualidad el catolicismo conduce a todos los grupos de fieles organizados, Movimiento Familiar Cristiano, grupos de oración, jóvenes católicos, etc., que no se reúnen sin la presencia de un sacerdote para que las pláticas y oficios no vayan más lejos de la interpretación mutilada de la Biblia que ellos vigilan, una desconfianza a los fieles por el avance de los protestantes desde Lutero y Calvino.

Finamente, como escribiera el notable periodista internacional Ryszard Kapuscinski, citar reflexiones de otros enriquece el texto con plasticidad y las citas ayudan a pretender una opinión general. Muy distinta es la cartilla moral de la 4T a la difusión en horarios estelares de novelas católicas, “Cada quien su Santo”, y “La Rosa del Tepeyac” que el duopolio televisivo difunde, que fueron apoyados por el gobierno del PRIAN en refuerzo del clero, para seguir enajenados, consumistas y acríticos. Mi respeto a los católicos auténticos.

Terminamos con otra cita de Samuel Ramos en su clásico El Perfil del Hombre y La Cultura en México; “nos tocó el destino de ser conquistados por una teocracia católica que luchaba por sustraer a su pueblo de la corriente de ideas modernas que venían del renacimiento”.