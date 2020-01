Percepción ciudadana

Subdesarrollo social

Después de todo, la política sigue siendo un intercambio de significados e intenciones y, por ende un delicado ejercicio diario de comunicación.- Rolando Cordera Campos.

Antonio Gramsci: Hacer política es educar y educar es hacer política. La comunicación política es de ideas para el desarrollo y la organización social. Dice el papa Francisco: La política es la actividad más virtuosa cuando busca alcanzar el bien común. Se hace política primero estudiando la situación y se educa con ideas para resolverlos.

López Obrador ha tenido en los últimos días en comunicación social su tramo más difícil, la rifa del avión, los inmigrantes o el Insabi, ha sorteado burlas. Probablemente le reste 2 ó 3 puntos en su porcentaje de aceptación, prácticamente nada, y con la mañaneras dirige el espacio noticioso, marca el rumbo y se habla de lo que él quiere.

Intervienen varios factores con los propietarios de los medios de difusión masiva, de algunos periodistas que compran su espacio o que su calidad sobresale, tres o cuatro son los que juzgan con sustento al presidente.

En el caso de Televisa, se disciplina y busca negociar, su débil situación económica no le permite ni cuestionar, y más que otros depende de la publicidad y favores oficiales que parece recuperar. Tv-Azteca resentirá la construcción de sucursales del Banco de Bienestar que afecte el pingüe negocio del cambio de dólares a paisanos que con Western Union los esquilman.

También le quitan apoyos oficiales para sus orquestas juveniles, y se dice que en respuesta contratará en sus canales a Brozo, que ha cuestionado con ácido al presidente. Eso se dice. Las tiendas Elektra son tiendas de raya, la retención ilegal del canal 40 debe ser confiscado por el gobierno de la 4T. Grupo Imagen, impulsado por Martha Sahagún, está siendo crítico hacia el gobierno, está midiendo el terreno, será difícil que sí subsista sin dinero oficial. Controlar a la televisión privada el espacio aéreo nacional, propiedad de toda la nación según párrafo IV del 27 constitucional, es un imperativo nacional y una tarea para Morena.

La abyección del gobierno que trascendió al Estado la hizo Salinas de Gortari en la imposición de su fraude, y para entregar al país al neoliberalismo ante la caída del bloque socialista. Carlos Salinas vendió el Canal 13 a los Salinas Pliego, los bancos se recuperaron por segunda vez de la quiebra con el Fobaproa y se vendieron a empresarios privados, con los norteamericanos se puso al país de rodillas y con narcotraficantes pactaron. Por 40 años la democracia no avanzo, los grupos de presión se burocratizaron.

Los partidos con chambas y subsidios, los empresarios en contratos y elusión fiscal, la iglesia católica entró a Los Pinos. El capital extranjero se asoció o compró empresas claves mexicanas y con maquiladoras, la agencia de colocaciones del PRI aplaudió desahuciar a Pemex y la CFE.

López Obrador tiene críticos y partidarios capaces y honestos, en los primeros ubicamos a Jesús Silva Herzog, Denisse Dresser, Jorge Aguilar Camín, José A., Crespo, Sergio sarmiento. En los segundos a Lorenzo Meyer, Enrique Dussel, José Blanco, Luis Hernández Navarro, Enrique Semo, Rolando Cordera y otros. El presidente tiene no pocos opositores risibles y sin capacidad.

Los críticos serios se centran en el estilo personal, concentración de poder, centralismo, intolerancia, populismo que entienden, etc. No escriben o hablan más allá de aspectos personales. Es subjetiva, emocional o incompleta su narrativa, defienden el negocio del INE, que no ha servido sino para gastos elevadísimos en sueldos, viajes, cursos, banquetes y para publicitar que la democracia consiste en poner casillas y contra votos, que en elecciones claves siempre los contaron a favor del gobierno.

Del instituto de transparencia o burocracia dorada e inútil según López Obrador, o del de derechos humanos, o incluso la Comisión Federal de Competencia Económica y el de telecomunicaciones no sirven, sus funcionarios responden a la cuota de sus partidos, todos supuestamente autónomos ni son autónomos ni institucionales, los nacionales y peor los locales han sido damas de compañía y sumisos al gobierno respectivo.

De estos antecedentes no hablan los críticos, no saben que el presidente se entroniza en razón directa de la falsedad democrática que defienden. No se explican la estabilidad del peso, o el control precios en combustibles, que por cierto Pemex sigue importando 7 de cada diez litros que consume el país. ¿Dónde está la democracia en riesgo que alegan?