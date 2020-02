Percepción ciudadana

Ni narrativa ni retórica

La racionalización no representa un instrumento para penetrar en la realidad, sino que constituye un intento Post Factum destinado a armonizar los propios deseos con la realidad exterior.- Erich Fromm; El Miedo A La Libertad.

El trabajo político en el panorama nacional y a nivel local es diferente. A la retórica el gobierno federal sobre sus planes y programas le falta claridad y configuración, la narrativa del gobierno del Estado es de un contenido pobre y sin pauta nunca antes vista.

La formulación lógica de la racionalidad no representa la objetividad o la verdad en sí. La racionalidad instrumental que los tecnócratas sustentaban como filosofía, fue una especia de cobija intelectual, que utilizaron desde el poder para justificar su modelo económico. Racionalizar, acabar con la caja negra del gobierno que por un lado recibe impuestos derechos y por el otro entrega subsidios sin reglas adecuadas. De suprimir lo que no se venda, optimizar el costo beneficio como en el mercado. Economía clásica del capitalismo comercial que pretendió ignorar la economía política, sus implicaciones sociales y la función del Estado.

Por cuatro décadas los neoliberales con Salinas de Gortari y los sexenios panistas presumían el porcentaje del Producto Bruto Interno (PIB) y la cantidad de Inversión Extranjera Directa (IED). Con muy bajos salarios se ufanaban del control de la inflación, una inflación castigada que no favorecía el consumo interno con regidos controles del circulante. No hablaban que imponían los más bajos salarios de Latinoamérica. Es una pena que legisladores norteamericanos, (antes que partidos, gobierno y sindicatos de México) hayan obligado al gobierno a subir salarios para que sus propias empresas no se desplacen a México explotando el salario siete veces menores que los de ellos.

A López Obrador le tachan sus programas sociales, a Salinas le aplaudían su programa de Solidaridad, refutan al presidente, y festejaban los premios de Israel a Salinas, o celebraron a Peña Nieto declarado en EE.UU. el hombre del momento. Son Aguilar Camín, comentarista de oficio de los expresidentes y ahora crítico, con aquellos distribuía espacios en televisión a sus semejantes, Lorenzo Córdova, Woldenberg, Jorge Castañeda y socios que hoy no tienen publicidad oficial comprada, y pues están molestos.

La política que aplaudían los escritores mencionados -cualquiera puede ser escritor como yo- difundían que el 2% del PIB por 40 años no era malo porque el de los EE.UU. oscilaba entre el 2-2,5%.

El discurso del presidente debe ser mejor estructurado sin perder sencillez, al presidente la gente lo entiende, dijo Muñoz Ledo.

Sí necesitamos crecimiento para el desarrollo, eso está claro. Desacralizar la presidencia, suprimir el boato, los guardaespaldas, la abrumadora logística del Estado Mayor Presidencial, la austeridad, y llamar a varias cosas por su nombre, es lenguaje no del gusto en estratos de clase media, y ciertos pequeños burgueses.

Grupos conformes con las maquilas y el outsoursing de bajos salarios, sin huelgas como equilibrio trabajo-capital. Los grandes empresarios, a los beneficiarios del monopolio, los programas sociales son poder de compra y consumo.

El PIB básicamente mide la riqueza creada en un año con relación al anterior, no mide la distribución y se divide entre cantidad de la población en primer orden, la distribución del ingreso en México es muy injusta. La retórica del modelo anterior, en modificación, no aborda los aumentos de salarios, porque no se cayó el país con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de la estabilidad del peso y de los precios de combustibles.

Ahora hay más dinero en sectores populares, y sí aguarda una estrategia sólida para incrementar la producción, y luego la productividad para que el mercado interno y el intercambio comercial estén sobre bases seguras.

El INSABI, entiéndale quien pueda. El gobernador semanas antes decía que el gobierno aceptaba en todos sus términos el INSABI, los gobernadores del PAN lo cuestionaron. En las reuniones de ellos no aparecía en la foto. Después de la comida con el presidente, Aispuro cambió de opinión, que no cederían la infraestructura hospitalaria. El gobierno no tiene un consultorio en el Estado, el 450 depende de la Federación, todo es salubridad, ISSSTE o IMSS.

Hay estados que tienen hospitales subsidiados por sus gobiernos aparte de los federales. Esto lo comprenderían los panistas, quedarse con la infraestructura es ayudar al INSABI con mayores recursos locales. No tener ningún hospital, no tener ninguna carretera estatal, y pedir la federalización del gasto educativo, en no saber por dónde sale el sol. ¿Y la crisis salarial de trabajadores de la maquila, bien gracias?