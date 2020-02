Percepción ciudadana

Formas y fondos

La esencia del poder es la capacidad de mantener la iniciativa, que los demás reaccionen a sus acciones…en el ámbito del poder, su objetivo es ejercer cierto grado de control sobre los hechos futuros.- Robert Greene; Las 48 reglas del poder

López Obrador se solaza en su conferencia mañanera, no se cansa dictando la agenda de los asuntos públicos a ventilarse. Su Cuarta Transformación sigue sólo cuestionada por opositores en segmentos de empresarios y reductos partidistas.

Ahora lo apoyan los grandes empresarios en su reducto notable, la cúpula del monopolio, los que el presidente ahora califica de empresarios con vocación social. La cooperación para la rifa y los tamales en Palacio saldrán caros a la sociedad. Sin restarle al presidente capacidad e ingenio en comunicación social, la vaciedad de la oposición de oficio, la que cobra en el INE, no es virtud del mandatario, que sí es la única voz y directriz del gobierno federal que no va a desaprovechar espacios vacíos.

No se sabe si el liderazgo de la 4T sopesa el consejo de Pericles: “Temer más de los propios errores que de los planes de los enemigos”. En la transición de López Obrador, no existe una organización partidaria con expresa moral política, de capacitación e inteligencia en el proselitismo que dé fuerza social a los cambios emprendidos. No hay discusión informada sobre el outsoursing o contratación laboral con intermediarios entre trabajadores y patrones.

Contratación cuya discusión ha sido postergada en el senado, una relación laboral violatoria de lo postulado en el Art 123 constitucional y de la ley del trabajo en los Artículos10, 12 y 15 que definen patrón a la persona que utiliza un trabajo personal subordinado. El Art, 15 especifica condiciones para la subcontratación y todas se violan. Se calcula en millones los trabajadores bajo esta explotación de tal manera que a empleados en bancos o tiendas departamentales no son sus patrones quienes les ordenan.

A la rifa del avión y sus vaivenes le siguen otros episodios sin la información debida, los 2000 mdp de una corruptela del Infonavit que el fiscal de la república le entregó al presidente. Ejemplos del uso de facultades legales y meta-legales de la presidencia imperial o el presidencialismo fuerte ampliamente estudiado y vigente en el cambio de régimen político que pregona la 4T.

Nunca hemos experimentado la división de poderes como baluarte democrático, Montesquieu prescribió que en el gobierno de leyes, la división de poderes en indispensable para que el poder cuide al poder. Sólo los gobiernos liberales de la reforma lo intentaron, nos pesan antecedentes de autoritarismo y sumisión fuertemente imbuidos en la idiosincrasia por la gran influencia que tuvo el catolicismo, y la alienación de indígenas y mestizos redimidos.

En la transformación o la transición de la 4T, permanecen viejas formas de pensar. La presencia de los capitanes de industria en la colecta del presidente para comprar medicinas y equipos de hospital, pone en duda la capacidad y organización de los opositores del presidente en partidos, grupos o franjas de empresarios y comerciantes. Los magnates miran por encima de los políticos en México, su caravana y cortesía al gobierno está dentro de sus relaciones económicas y por ende políticas.

Estos hombres son el ejemplo, el paradigma a seguir en clases medias y comerciantes, de ellos y la mayoría dentro del PAN y lo que queda de priistas. Lucen ingenuos al no entender el cambio de régimen de López Obrador en el entorno económico y social del país. Cansa escuchar a los defensores del INE diciendo que “peligra la democracia”, ¿o qué esperaban de los empresarios beneficiarios de los gobiernos de la revolución, y más de los neoliberales? Con clichés viejos o lugares comunes no van entender porque la jefatura católica está ansiosa por reunirse en público con el presidente.

Es el gran empresario nacional, que con muy honrosas excepciones, ha tenido al gobierno como red de protección de negocios fallidos, empresarios a los que, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Salinas de Gortari, el esposo de Martita, y Calderón, les sirvieron de peones de brega, y no quisieron tener una industria de capital y tecnología propia, a ver cómo los tratan ahora. Por lo pronto los tamales en palacio abonan el retraso de la reforma fiscal. La reforma fiscal y el outsourcing son asuntos mil veces más importantes que la rifa del avión. La entrega del dinero de Infonavit al presidente debe de sustentarse.