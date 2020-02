Percepción ciudadana

Las transiciones liberan fuerzas antes contenidas

Las crisis surgen cuando la estructura política de la sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación.- Jürgen Habermas; Problemas de legitimación en el capitalismo tardío.

López Obrador incluyó a Durango en sus giras semanales para entregar un puente en el municipio de Tamazula. En el país hay discusión sobre lo pueda ventilar Genaro García Luna y lo que pueda implicar Emilio Lozoya a Peña Nieto y socios, de falta de regulación del outsoursing o subcontratación, de las victimas del feminicidio, o la imprecisión del gobierno ante la protesta femenil convocada para el 9 de marzo.

La 4T pareciera que aplica la vieja regla del imperio romano de pan y circo, o meras coincidencias porque si proliferan críticas al gobierno, a la par se habla de investigaciones de corrupción, que el presidente adereza diciendo que su fuerte no es la venganza. No se trata de venganza sino de justicia, y para poder avanzar contra la corrupción es necesario sentar recios precedentes con el pasado inmediato si en verdad quiere erradicar o menguar la corrupción en el futuro. Lorenzo Meyer, reconocido intelectual y analista se mantenía muy discreto con el presidente -es padre del titular de la Sedatu- opina que a López Obrador lo cerca la exigencia popular de enjuiciar al expresidente so pena de cargar con el desprestigio de éste, y disipar sospecha de un acuerdo de impunidad para el expresidente. No es del agrado de los seguidores de la 4T la cortesía del gobernador del Estado de México hacia el presidente -un heredero del corrupto y habiloso Grupo Atlacomulco de Peña- ni la aceptación del mandatario.

Una vez que López Obrador habló el papel de la maestra Gordillo en el fraude que le hicieron en el 2006, igualmente pensamos que es momento de proceder contra su antecesor, y borrar la idea de que Lozoya Austin, tiene más interés en delatar a Peña que el gobierno en denunciarlo.

Y resulta que el mandatario sí tiene otros datos. Enrique Quintana, jefe de la sección económica de El Financiero, al que nadie puede juzgar de partidario de López Obrador, publicó hace días información del INEGI de la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) y la Coneval, organismo de la cámara de diputados que evalúa la política del desarrollo. Datos que indican que en el 2019 hubo crecimiento en los sectores de menos ingresos, que la población más pobre aumento sus ingresos en un 18,3%.

Dice que el IMSS, reporta un crecimiento de enero de este año de 3.1% en salarios reales y un 1.6 % en el empleo total dando una masa salarial de 4,7%. Se cuestiona con razón que las cifras corresponden sólo al sector formal de la economía en 20.5 millones de trabajadores, 37 % de los ocupados. Encuesta y evaluadores muestran que el ingreso promedio al final del 2019 fue de $7,337 mensuales para 55,7 millones de ocupados, contra $6,963 del año anterior, un aumento de 2.5%.

Que aumentó el ingreso del 5.2% en la población total ocupada. Información que apoya lo dicho en Palacio Nacional de que en el PIB no refleja la mejor distribución del ingreso, que los ajustes al modelo neoliberal que señala el presidente sin deuda pública, con apoyos en efectivo, sin inflación y dólar a la baja ha fortalecido en consumo interno por mayor ingreso que impulsará la producción.

Tales cifras y la cooperación de los magnates a la rifa del avión mantienen discretos a los críticos de su economía. El presidente tiene que mejorar su capacidad de comunicar y argumentar para socializar en sus seguidores y no ser mal entendido, ni dar señales equívocas en la protesta de las mujeres del día 9, crisis de factores sociales de una sociedad enferma.

Que no dé margen a la injerencia de oportunistas, y gazmoños de la derecha enemigos de la liberación femenil, buscan hacer la fase inicial de un movimiento contra su gobierno y medir posibilidades de atacarlo a corto plazo. Ya se exhibieron oportunistas gobernadores, munícipes, y hasta el burócrata que despacha como rector de la UNAM.

El presidente en su visita a Tamazula dijo en el templete que le había dicho a Aispuro, a Pepe, que Durango no es Mazatlán, por la insistencia del gobernador en el puerto de gran calado. Ya había dicho en anterior visita que era más factible el ferrocarril a Mazatlán.

El puerto de gran calado en Mazatlán estuvo en proyecto derivado de Punta Colonet por futura insuficiencia de Long Beach en el intercambio comercial de los EE.UU. con China, esta entró en declive y se acabó el proyecto. Ya hay carreteras de Coatzacoalcos -Salina Cruz o Topolobampo-Tampico, interoceánicas que comunican de costa a costa con menor distancia y seguridad. Depositar las esperanzas de posible desarrollo para Durango al grado de depender de Mazatlán, son los peores datos.