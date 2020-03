Percepción ciudadana

China tiene dentro de sus reservas más dólares en efectivo que la Reserva Federal y la Casa del Tesoro de los EE.UU., con tres billones. China cuenta con del 30% del oro del mundo, sólo APPLE ya perdió $40,000 MMD por las restricciones de importación de componentes chinos por causa del coronavirus.





Alarmismo o lentitud





EPÍGRAFE

Nuevo tipo de incertidumbre: No saber cuáles son los fines, en vez de la tradicional incertidumbre causada por el desconocimiento de los medios.- Gerhard Schulze: La experiencia social, categorías.

Si aceptamos la posverdad como categoría de psicología social, entonces en el movimiento femenil, el coronavirus y la rifa del avión presidencial, las creencias y las opiniones personales se sobreponen a los hechos objetivos.

La irrupción del feminismo del 8 y 9 de marzo es considerada así, porque la democracia primaria (electorera) que tenemos no ha construido canales de expresión para las mujeres. Fuera del lenguaje oficial el machismo sigue en la educación, en la Iglesia y más en la familia católica autoritaria. Con Simone Beauvoir: Con el feminismo despierta una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente.

La incertidumbre causada por la disputa comercial de EE.UU. con China lleva varios años, fue el argumento principal de Donald Trump en su campaña. Situación que se complica con la aparición del virus, del que hace meses sabemos cómo ha afectado a China, que ya festeja reducir el ataque del virus.

Los límites del crecimiento del mercado, auspiciado por la globalidad y ésta, en versión neoliberal de la modernidad, anunciaban otro conflicto sistémico e inevitable del capitalismo. Países ricos lo aprovecharon y de los llamados emergentes (Subdesarrollados) pocos lo atemperaron. China, por razones y causas no bien estudiadas en occidente, dentro de la Organización Mundial de Comercio, creció al triple que los demás.

Dice Andrés Oppenheimer que en China hace un lustro se habla más inglés que en los EE.UU. y el Reino Unido juntos, porque ya egresaron varias generaciones de niños en el equivalente a nuestra enseñanza primaria con dominio del inglés y son muchos millones de niños.

China tiene dentro de sus reservas más dólares en efectivo que la reserva federal y la casa del tesoro de los EE.UU., con tres billones. China cuenta con del 30% del oro del mundo, sólo APPLE ya perdió $40,000 MMD por las restricciones de importación de componentes chinos por causa del coronavirus.

México ha hecho un enigma de la recesión mundial que contiene al libre mercado con el regreso del proteccionismo Estatal en alternativa de emergencia.

A la economía afectada por el coronavirus se le agrega la caída de los precios del petróleo en un 35%, que reduce los ingresos del gobierno, hay cobertura que garantiza en un mínimo 49 dólares por barril, pero sólo abarca el 50% de la exportación.

Los efectos económicos del virus al día de hoy son una externalidad, en un hecho fortuito fuera de nuestro alcance, con respecto a los precios del petróleo no tanto porque son riesgos calculados o deben ser, dentro la política energética de la 4T. Se le suman las dificultades al gobierno, amen de la corrupción que no cede e incluso amenaza florecer en este gobierno al no contar con bases informadas en la función de la inevitable burocracia.

La inseguridad persiste y las denuncias de corrupción no pasan de eso, el peso frente al dólar registra el colapso económico, devaluación que ya no debe ser tan fuerte como antes por la mayor dependencia con los Estados Unidos.

Con excepción del coronavirus de algún grado todo era previsible, Con el virus se estira y se afloja la disyuntiva, el presidente ha pedido que no se exagere al igual que con el H1N1, discutible. La población se inquieta al saber de medidas drásticas de países por el crecimiento del contagio. Donald Trump rectifica, cancela vuelos y declara emergencia nacional con 150,000 MDD para enfrentar el flagelo y centenas de miles para financiar la vacuna.

A nivel nacional no hay muchos contagiados, alarma que países con mejor nivel de vida y alimentación sean afectados, esposas de presidentes de Canadá y España, artistas o funcionarios que se cree viven con disciplina y controles de seguridad, la comparación inquieta. Al gobierno de la 4T no le agradó que el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara y gobiernos estatales y municipales no esperan la segunda fase o de control colectivo que López Gatell venía anunciando.

Hay criterios diversos en la suspensión de clases por un mes, incluye los 15 días vacacionales de Semana Santa y posterior, o por el vocero de Salud que de un día para otro modifica su criterio. Entre dudas y exageraciones más nos vale que el gobierno esté en lo cierto, y reconocerle, de no ser así sería terrible.

Posponer la reforma fiscal y cohonestar por el gobierno el outsorcing, es aceptar que tenemos un capitalismo de hace un siglo, o ignorar que los cambios dentro del sistema siempre general conflictos regulados por el ejercicio del poder. No sin resistencias D. Trump, Redujo el impuesto sobre la renta a las empresas para subir la inversión, estuvo en lo correcto.

El presidente debe recordar que sólo se politizan asuntos de interés general, el COVID-19 es un problema de salud nacional que tiene qué resolver el poder político, la epidemia causa estragos económicos, políticos, sociales y de integración, por eso es responsabilidad de los políticos. No de politicastros, demagogos y oportunistas.