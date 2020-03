Percepción ciudadana

EPÍGRAFE

Las vidas de las masas y la capacidad de enfrentar las pandemias dependen de la preparación y la sensatez de los políticos. Si las masas padecen y la política falla, las pandemias destruyen.- Arnoldo Kraus, médico y escritor

Covid-19 emerge en el país. En el imaginario colectivo o mente social colectiva hay temores, mitos, fantasías, estereotipos, o elucubraciones. De guerra bacteriológica o tesis de Bill Gates o Stephen Hawking de formación de virus por cambios de siempre en el microcosmos molecular, modificable incluso por rayos cósmicos imperceptibles.

Hay cavilaciones en la sociedad que producen ideas distintas las que difunde la comunicación oficial, que en este problema ha sido escueta. Si la información no es bien elaborada y fundamentada, la población recela y crea sus propios juicios, la intuición popular y la percepción social en tiempos de la sociedad fluida y digital debe evaluarse diariamente.

López Obrador es más explícito, en su viaje por Oaxaca modificó su posición de que en la pandemia se actuaría sólo con criterio médico, lo que dijera el subsecretario López Gatell, y que él dirá cuando ya no saludará de mano y de abrazos. Al doctor López Gatell, estratega del gobierno frente a la pandemia, se le olvidó que el Presidente tiene 66 años, que tuvo una cirugía de corazón, afirmando que sería mejor que López Obrador se contagiara, luego lo curaría y así quedaría inmune y seguir saludando con fuerza moral. Es el criterio del operador del gobierno ante la pandemia, ¡aguas!

López Obrador pide que no se alarme a la gente, que supone desacuerdo con suspensión de clases en educación o domiciliar a burócratas. Varió su opinión al mencionar que hay que cuidar el impacto en la economía, en esa gira dijo que se avizoran dificultades económicas por el coronavirus, la baja del precio de petróleo, el aumento del dólar y los vaivenes bursátiles en las finanzas internacionales abonada por el lucro de especuladores.

Inusualmente afirmó que se tiene el dinero suficiente, todo el que se necesite y que lo más importante es que hay mando y gobernabilidad en el país. Declaración no pedida que alimenta decires sobre la pérdida de control de los acontecimientos de necesaria conducción gubernamental. La crítica enlaza la protesta de las mujeres en la que no se vio sentido de anticipación o discurso de actualidad, sin razón de Estado, como sucedió en la acción contra Ovidio Guzmán.

Bueno que López Obrador no quiera una prevención de shock pero tampoco hay una línea de inducción y educación en providencias contra el virus. Al vocero oficial no se le entiende, no quería que se suspendiera nada, ni hacer pruebas y más pruebas que la OMS recomienda para fijar las acciones previas la dura fase dos, y dijo que las suspensiones aplazarían la solución hasta octubre.

La OMS opina que el gobierno de México ha tomado buenas medidas, pero que no significa que las cosas vayan a salir bien, sin comentarios. El Presidente no está de acuerdo con suspender o cerrar lugares porque alarman y afectan la economía que ya tiene problemas, en principio el consumo y acaparamiento en alimentos, el desempleo de muchos trabajadores informales que viven al día, que hay cierre de empresas y por eso bajara la recaudación fiscal.

La información internacional y la presión social impulsaron a gobiernos de oposición y de Morena a descansar a burócratas y educandos en medida profiláctica. No del agrado de la Presidencia, Claudia Sheinbaum de la CdMx ya cerró cines, bares, restaurantes, parques, zoológicos, y aplicará un programa de apoyos a trabajadores. En el gobierno federal se avisó que no habría labores en algunas oficinas y de inmediato lo negó la secretaria de la función pública. Gobiernos de Tabasco y Veracruz de sello morenista tampoco esperaron y actuaron.

Si la Presidencia tiene dinero suficiente ya debe anunciar programas contra desempleo, subsidios, etc. D. Trump, pide dar mil dólares cada estadunidense, Macron en Francia subsidia a la población mientras dure la pandemia, el costo de electricidad, el gas, el agua, o servicios domésticos. El presidente de Ecuador, decreta lo mismo que en Francia. Aquí, el bronco de Nuevo León dará respaldos por mil millones.

Confiemos que no sea tardía la acción del gobierno, convoquemos la solidaridad de todos, por arriba de que México no tiene experiencias en resguardo masivo. Europa, los EE.UU, han vivido guerras, o Latinoamérica golpes de Estado con toques de queda, racionamientos y desplazamientos muy estrictos. Que el Ejército evite desorganización que hubo en el Insabi y el abasto de medicinas. Durango sentirá en carne viva no tener idea del desarrollo agropecuario e industrial. La política de privilegiar servicios comerciales, puentes citadinos y publicidad nos regresaron al pasado de hace 20 años.