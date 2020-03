Percepción ciudadana

Perspectivas oscuras

No es este el mejor tiempo para ser optimistas, pero sería peor que el pesimismo nos ganara la batalla.- Lorenzo Meyer.

En el umbral contagioso del coronavirus, el gobierno de la 4T le imprime drasticidad -dice el subsecretario López Gatell- a las medidas preventivas. La estrategia ya tuvo inflexiones, ya el presidente no pidió salir a la calle, y solicita resguardo domiciliario y cuidado a los adultos mayores.

La estrategia puede ser más precisa y oportuna, la renuencia a esmerar cuidados no ayudó en tácticas o medidas ordenadas. Se cuidó no alarmar a la gente y afectar a la economía. El presidente ignoró el no saludar de mano, pero la población exigió a los gobiernos estatales, en Veracruz y Tabasco, en donde los municipios advirtieron que de no aplicarse más restricciones ellos cerrarían la entrada sus territorios, y tal sucede en varios del país.

Varias instituciones, tanto por información internacional o por inconsistencias en las autoridades centrales, iniciaron dos semanas antes las disposiciones de la Secretaría de Salud. Pareció no haber comunicación interna en la 4T, y la información no muy objetiva ni directa. El gobierno de la CdMx, de Nuevo León, Jalisco, lo ordenaron en sus estados, y con subsidios de apoyo a sectores claves de la economía que buscan evitar cierres o despidos. El presidente rectificó, es de reconocerle.

La información oficial es muy importante para que el ciudadano se sienta protegido y orientado, y se acotan alarmismos, falsedades y exageraciones.

A los datos que proporciona el subsecretario le faltan otros datos, número de internos, oficios, edades en cifras ordenadas. No se conocen dispositivos para atender el universo que plantea López Gatell, 7 de cada 10 habitantes, 90 millones se van infectar; de los mismo dos millones recibirán cuidado hospitalario y sólo recibirán terapia intensiva 250,000 y permanecerán hospitalizados el 5% de estos últimos, y se calcula que podrán fallecer 2,000 personas. Muy difícil será la tranquilidad en tantos millones de saberse infectados, cuando ya hay conflictos familiares por el encierro que no es total ni general, problema económicos o pretendida claustrofobia. Las quejas de médicos y enfermeras de que no reciben instrucciones o medicamentos y utensilios para atender, inquieta a todos, Más aún si las noticas hablan que los EE.UU. tiene dificultades para fabricar y producir respiradores, se los pide a China, y ordena a Ford y GM fabricarlos porque no hay en el mercado.

Hay un flanco abierto en la estrategia contra el virus y deseamos que no afecte. No se hicieron pruebas por parte del gobierno, o no hay dinero. El subsecretario dijo que ¿para qué? si el tratamiento es igual que para asintomáticos que para los que lo sentían. El análisis elaborado dice que Alemania, Japón, Taiwán y Corea del Sur, que tuvieron altos y rápidos índices de contagios, realizaron miles de pruebas que les permitió encontrar enfermos, ubicarlos, separarlos y estudiar condiciones de contagios. Después de cientos de miles de pruebas tienen un bajo porcentaje de fallecidos y un alto número de aliviados.

Al respecto de liviandades como las del gobernador de Puebla, hay conjeturas leves alimentadas por la fantasía o la esperanza, que dicen que el virus ataca fuerte en lugares fríos, Nueva York, Inglaterra, el norte de Italia. Otra que el virus infecta a blancos y a gente debilitados en sus defensas físicas por el magnetismo de celulares y utensilios que debilitan el sistema inmunológico. Otra que parafraseó Muñoz Ledo, que la inmunidad biológica del mestizaje latino ha generado anticuerpos por tanta epidemia que trajeron los españoles. Subjetividades o mitos nunca faltan.

La recesión mundial es una crónica anunciada anticipada por la política económica de D. Trump. El capitalismo desde 2018 no se repone. A México de acarreará gran conflicto. Ya vimos la dependencia de los monopolios nacionales hacia el gobierno o sus consocios extranjeros en la mayoría de las grandes empresas. Estructuralmente el subdesarrollo en ciencia y tecnología con insuficiencia alimentaria, y no poder hacer bienes de capital industrial nos pone en peligro de batallar para obtener alimentos y enseres, porque los países industrializados guardan reservas y llenan inventarios por la recesión y la pandemia galopantes. Es un obstáculo muy pesado que importemos en 60% de granos básicos y el 70% de la gasolina. Pobre Durango, en donde hay muy poco trabajo productivo no más del 7% el 32% de trabajadores son burócratas, otro 30% trabaja en el comercio y el resto es informal o en dudosa actividad. ¿De qué vive Durango?, en un 93% son recursos vía participaciones federales, por tributación federal, por número de habitantes y grado de pobreza.