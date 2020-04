Percepción ciudadana

Crisis propias y externalidades

La recesión mundial incentivada por el coronavirus provoca discusiones, ideas de reordenación económica y hasta quienes ven el fin del capitalismo. Se retoman las ideas de Thomas Piketty en El capitalismo en el siglo XXI, de la concentración de la riqueza en el 1% de la población, que Oxfam, organización altruista que combate la injusticia de la pobreza, la actualiza en 82% de la riqueza en nanos de ese 1%





El coronavirus viene acabar con el neoliberalismo, habrá otro modelo, todavía no hay alternativa para el capitalismo como sistema.

El presidente rindió una especie de informe y lo dividió entre el coronavirus, la economía y sus programas a los pobres y el auxilio a Pemex. Fresco lo del anillo al dedo, el presidente falto de semántica, se acordó de una tesis del materialismo histórico: Las contradicciones hacen crisis, resolverlas antes de que se agudicen, y dan oportunidad de modificar lo que no funciona. Operación nada fácil que necesita de muchos partidarios instruidos, de lo contrario pasaría lo que F. Engels y Marx señalaron a la caída de Luis Bonaparte con sus ejércitos decembristas.

De las acciones contra la pandemia se sabe por las mañaneras. Quedó en el aire la queja del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no le permiten importar pruebas para el virus por la importancia de éstas para detectar y aislar. El presidente destacó la solidaridad social de los mexicanos- que se anticipó a su gobierno- y la versión un tanto conservadora de la familia.

En cuanto a la cuarentena y sus perjuicios a la economía, empresarios esperaban un programa de rescate a las medianas empresas y prórrogas fiscales. López Obrador se sostuvo en su plan, dijo no engañar a nadie, que lo sostiene de años, es cierto. Destacó los dineros gastados en sus diversos programas por miles de millones de pesos. Subrayó; primero los pobres, y después los pobres.

El programa presidencial es parcialmente correcto en lo que toca al ámbito nacional, y no se puede separarlo del intercambio internacional, ni con un nacionalismo a ultranza sería posible. Arrastramos un subdesarrollo que impide ser medianamente autosuficientes. Parafraseo a Lenin, en el “Que hacer”, nuestra fuerza y capacidad crecen igual que nuestras dificultades.

Recapitulación cierta del presidente, en las crisis anteriores se endeudo al país para rescatar la empresas, y resultó en más desigualdad, se concentró la riqueza nacional en pocos y hay mucho más pobres, ni vuelta de hoja. Ofreció que no habrá nuevos o mayores impuestos y que se devolverá el IVA de manera rápida a quien lo acredite; que no habrá aumento de energéticos ni subsidios especiales como antes; que se creará más empleo-eventual -en obras de infraestructura social- construcciones; se aliviará Pemex de carga fiscal para y pueda reinvertir, hacemos hincapié, en Pemex no hay de otra, abandonarlo como quiere la derecha sería peor; continuarán el aeropuerto de Santa Lucia, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el tren del istmo de Tehuantepec para enlazar al Salinas Cruz con Coatzacoalcos; Que Pemex producirá más gasolina, lo que no hace por decreto, sino con capacidad técnica.

Que en la semana se conocerá de inversiones para energía en sociedad con capital privado. Todas son bases para invertir y crecer, es infraestructura. Le faltó decir que los grandes monopolistas lo entienden muy bien, al destinar muchos recursos en apoyo a los pobres, hay poder de adquisitivo y ventas en sus empresas, el 40% de esos programas y fideicomisos se lo robaban los prianistas.

La élite monopolista sabe de los impuestos que se cobran en los países ricos -fuera del impuesto sobre la renta a las empresas- que harían decir nuestros comerciantes que es comunismo, los grandes callan porque saben la tendencia fiscal entre los desarrollados.

Aceptamos las recetas viejas o lo que propone López Obrador. Unas dejaron pobreza y desigualdad, éstas tiene un alto riesgo, porque habrá desempleo, bajará el consumo, los impuestos del IVA y sobre la renta bajarán, y también los ingresos del gobierno para los programas asistenciales.

Bien que el presidente diga que entiende a los que nos están de acuerdo con él, que respeta sus criterios. El debate, la confrontación de ideas, el conflicto social, dialécticamente, afinan las ideas y hace avanzar a la sociedad, desde Maquiavelo, hace 500 años se sabe eso. Los comentaristas ácidos con el presidente lo critican con total libertad ¿por qué no lo hacían antes? Al presidente le faltó apoyarse en Sun Tzu: Todas las ventajas tienen riesgos, y todos los riegos encierran ventajas.

O más directo: El que no quiera ver fantasmas que no salga de noche.

Que no nos asuste una versión pacífica y en evolución de la lucha de clases.

EPÍGRAFE

La salvación del capitalismo dependerá de la tributación.- Joseph Stiglitz.