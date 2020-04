Percepción ciudadana

El verdadero poder ejecutivo en México es el poder de compra. En sentido estricto: compras, contratos y concesiones del sector público.- Gabriel Zaid; Antología general

La crisis de salud y económica con recesión mundial, afecta toda latitud. De varias formas se descuidó a la pandemia. Es verdad que cada país reacciona de acuerdo a sus posibilidades, en México puede ser muy difícil por la insolvencia estructural.

Dependencia alimentaria, sin ciencia y tecnología desarrollada que nos hace importadores de bienes de capital e insumos a sectores agropecuarios e industriales. La regla es sencilla, si no producimos y alimentos en cantidad y calidad -importamos más del 60% de los básicos de la canasta popular- el salario no rinde y no queda remanente para adquirir utensilios y bienes duraderos.

La Presidencia de la República concentra muchas decisiones y es preminente en la economía. Funciona en corporativismo variable, en estabilidad laboral para la empresa privada, con igual relación sindical que los gobiernos anteriores. Ha batallado por falta de ciencia, la política tiene mucha ciencia, para afianzar su legitimación y credibilidad con otra técnica de prensa y comunicación social. Un factor fundamental para la legitimación en consenso, es la educación, se abrogó la reforma, y no se substituyó con una nueva concepción educativa para la sociedad cibernética.

La epidemia viral complicó más los retos del aparato productivo con la semiparálisis laboral. La discusión de alternativas es pobre y las posturas de disparan a los extremos, no es polarización, no hay inclinación a discernir. El gobierno carece de un discurso de sólidos argumentos que explique la racionalidad de sus actos en objetivos programáticos estratégicos.

El Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal, y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, todos no serían capaces de contradecir a 15 magnates de la élite, poderoso factor real de poder. Mientras no se les afecte a ellos sus negocios y ganancias y sus privilegios fiscales, los líderes empresariales formales no avanzarán, y menos asesorados por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y otros intelectuales analistas acomodaticios beneficiarios del presupuesto en los gobiernos PRIAN.

La concentración del poder público del presidente obedece a que fuera de la burocracia y la libertad en la prensa, las cosas siguen igual, no hay contrapesos y grupos industriales que refuten al presidente. Por ejemplo, un gaje democrático que López Obrador debe recordar, George Soros, el millonario norteamericano, donaba 20 mdd contra George Bush Jr, y no ganara la elección ni su reelección, en ese país de legalidad y la ley fiscal lo permite con tantos más de impuestos.

A la presidencia imperial de México la apoya un autoritarismo católico inducido, una prensa mediocre y corrupta -con sus excepciones- y una educación pública acrítica con mínimo nivel cultural. Grupos empresariales que comparados con los EE.UU. o Canadá, retiraríamos los vituperios a partidos políticos y sindicatos burócratas.

Tiene razón López Obrador al negar el aval de Hacienda en un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 12,500 mdd para empresas, y que administraría el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Los señores relegan al salario, quieren endeudamiento para sus empresas, lo contrario a lo que instrumenta en los países desarrollados, que lo hagan sin el aval del gobierno, la experiencia no recomienda esas operaciones.

Los analistas de candilejas anunciaban que 13 mil personajes le acompañarían en lograr un acuerdo nacional de todos los sectores, “incluyendo al gobierno” y marcar soluciones. Pierden el tiempo o no entienden la superestructura social del país.

La empresa privada ha recibido recursos y facilidades para fortalecer la economía nacional, lo han desperdiciado. Decía Renato Leduc, en 1984 en una sección semanal en el otrora buen Canal 13 de televisión estatal: “Los empresarios nacionales que todo reciben, no responden a crear industria nacional, se escurren y son capaces de meterse en el cuello más angosto de un embudo. Miguel Alemán Velasco los hizo ricos, Gustavo Díaz Ordaz, no se diga”. Nosotros agregamos que Salinas de Gortari, el esposo de Martha Sahagún y Calderón les hipotecaron el país con los bancos y empresas estatales. Crearon monopolios en algunos servicios, no en maquinaria o productos industriales.

La parálisis económica y la cuarentena agregan riesgos en grado superlativo al aparato productivo. Crecerá el desempleo, bajará el consumo y la producción, cierre de empresas y el gobierno puede ver reducirse la recaudación fiscal, sus fondos de operación.

Nuevo pacto federal de gobernadores, el presidencialismo lo aprovechan ellos en cacicazgo, transacciones y corrupción, ¿lo arriesgarán?