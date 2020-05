Percepción ciudadana

Sofismas

El pasado no ilumina ya al futuro y el espíritu camina en tinieblas.-

Tocqueville.





Dos ensayistas ven en el flagelo de Cobit-19 y la crisis económica global una configuración del cisne Negro, una serie de grandes problemas impredecibles descritos por Nassim Taled, en su libro así titulado.

Sucesos negativos de gran magnitud e imponderables, globales, que de acuerdo al autor, alejado el colapso se pueden ordenar las causas. Otro matemático y empirista, Dmitry Orlov, con opiniones que desglosa Jalife Rahme en su editorial de La Jornada, el señor Dimitri afirma que además de padecer el virus de la salud, en economía habrá perjudicados y beneficiados. Afirma que el turismo, el comercio, la aviación comercial y ramas agropecuarias, perderán terreno.

Sostiene que claramente despunta la digitalización, la robótica, y la automatización, que la enseñanza virtual y el trabajo a domicilio es el principio, y que aumentará el desempleo. Agregamos por nuestra parte que ahora no hay un movimiento de Ludismo que en Inglaterra al inicio de la revolución industrial, los obreros manuales protestaron por la desocupación que arrojaban las maquinas en la industria.

Menciona que el turismo campestre o bucólico crecerá, que el comercio y los alimentados serán afectados por que el consumismo se reducirá. Que resurgirá el localismo, opinión que puede pasar de hipótesis o posibilidad a una práctica regular por la guerra económica de EE.UU. con China, se conoce la intención de China por desplazar al dólar como divisa de cambio domínate, circunstancia que de presentarse será difícil para México en razón de nuestra dependencia y de la única convertibilidad libre del peso con el dólar, y porque el imperio quiere retomar bríos de su poder.

El nacionalismo auspiciará el patrimonialismo gubernamental, no obstante el tratado de comercio firmado sucederán conflictos de intercambio entre los socios, tal viene sucediendo con la industria de ensamblaje automotriz del país en los últimos años. Empresarios norteamericanos de la industria espacial y militar presionar a López Obrador, que levante la cuarentena en maquiladoras que les proveen de componentes sin importar la pandemia, motivo por el que Donald Trump cambia los elogios al presidente y declara que le preocupa México porque tiene muchos problemas. Pero aprovechemos, los desafíos son propios para políticos preparados, audaces y sobre todo valientes.

La democracia que tenemos convierte en supuestos el pasado inmediato. López Obrador desde antes conoció que detrás de las instituciones que se alardeaban producto de nuestra democracia corrupta, primaria y electorera eran sólo carátulas. La 4T dibuja una estrategia con los grupos de presión, a sindicatos los observa para la oportunidad. A los partidos ya los exhibió de cambistas y acomodaticios, a medios de prensa en televisión y periódicos, le reprocha críticas, hace tabla rasa con analistas de capacidad al fustigarlos fifís o chayoteros.

A sindicatos los observa para la mejor oportunidad. Actitud que desacraliza la presidencia imperial al exponerla a críticas y reproches, no se recuerda una crítica a ningún ex presidente de los comentaristas estrellas de televisión o de la mayoría de editorialistas. No viene a la memoria ningún legislador del PRIAN que cuestionara la peineta de Martha Sahagún, o la corbata de Calderón o los bucles de Peña Nieto.

En Morena se oyen voces diferentes, con Muñoz Ledo, Martínez Cázares, Lilly Téllez, el senador Guadiana y Ricardo Monreal y nadie les recrimina. Veámoslo un inicio que abonará a la democracia por hacer, y mejor que todo lo anterior.

Aquí nos llueve sobre mojado, sin industria, sin producción agropecuaria en cantidad y calidad, puro comercio en donde predomina en capital foráneo de tiendas departamentales, no tenemos ningún negocio importante propiedad de empresarios locales. En las ciudades vecinas hay cadenas nacionales e internacionales a las que les compiten centros comerciales de capital local.

Aquí los empresarios, como el actual gobierno y los de los últimos veinte años, no han tenido visión, cuando viaje a Torreón, Chihuahua, Zacatecas o Mazatlán haga comparaciones. De industria ni para qué hablar. Y a propósito el Bicentenario será sede de la reunión de gobernadores panistas que se dicen federalistas para gastar impuestos que no cobran.

Refrendará su vocación en banquetes, desfiles y aviadores o asesores para usar un eufemismo. Contexto mediocre que explica la cerrazón de los dueños del buen negocio del Hotel Gobernador, que amenaza con cerrar sin que les importe la contribución hecha por los trabajadores, la CTM con Ricardo Pacheco defenderá a sus agremiados y negociara alternativas sin sacrificar empleos y derechos.