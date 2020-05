Percepción ciudadana

Epígrafe

El desarrollo consiste primariamente en el empleo de forma distinta de los recursos existentes, en hacer cosas nuevas con ellos.- Schumpeter.

Repetimos el epígrafe y lo compaginamos con una tesis de Frantz Fanon en su Sociología de una Revolución: La burguesía nacional de un país subdesarrollado tiene generalmente la psicología de hombre de negocios, no de capitán de industria. La cuarentena por el virus advierte de graves consecuencias económicas al país, López Obrador da por domada la pandemia.

No hay conformidad del gobierno de López Obrador con empresarios organizados, la 4T tiene ideas pero le faltan palabras para mejor explicación de su proyecto. Los empresarios piden apoyo a las empresas para levantar la economía, para ellos primero es el capital que el trabajo, niegan la acumulación original. Quieren endeudamiento externo del gobierno como según dicen lo están haciendo todos los países, opinión que comparten conocidos miembros de Morena.

Sostienen que podría ser hasta de un 6% del PIB, la deuda pasaría del 46 al52%, en $1.500,000. Que hay países de la OCDE que su deuda es de 80% de su PIB. No dicen que esas naciones tienen mejor condición estructural, producción con ciencia y recursos propios, intercambio comercial no fincado tanto en maquiladoras extranjeras, y solvencia económica y política que aquí no hay.

El presidente tiene razón en afirmar que no se mida la economía en cifras del PIB. Es una categoría muy usada por el neoliberalismo, omitiendo el diferencial entre los ingresos de salario, y la plusvalía que se apropian los patrones. Aquí gobiernos del Prian y empresarios escondieron el combate al monopolio y prácticas desleales en la competencia económica que se acordó en el consenso de Washington de John Williamson, o decálogo del neoliberalismo.

La 4T puede aumentar la deuda y demostrar cómo se debe utilizar con un plan de estrategias y objetivos en apoyo directo a trabajadores y selectivas inversiones por sector, plan que ya debería ser comunicado a la sociedad con discurso y actitud visionaria, en postulados políticos respaldados en un ideario moderno de la sociedad liquida. Sociedad que se acelerará con hechos impredecibles o no imaginados, de tal forma que nada será igual en ningún ámbito de la vida social e individual a lo que era antes de la pandemia y crisis económica global.

López obrador no ha persuadido de su proyecto. No se conoce en la historia ninguna modificación social, ya no reforma, sin la burocracia organizada. Relata la Biblia en el Éxodo, que Jetro le dice a Moisés, que para la buena marcha, organice a los seguidores por decenas, centenas y miles, y nace el primer censo.

La 4T tiene serios pendientes con la corrupción, la impunidad y la violencia, ninguna ha cedido. Al parejo de contraposiciones de gobierno y empresarios, existen dudas de lo técnicamente posible y económicamente costeable de las obras de infraestructura social del tren, la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía. Y mayor contraposición, o no anticipación de los grandes riesgos que vendrán de la guerra económica por los mercados del mundo.

Medidas nacionalista y patrimonialista que norteamericanos, ingleses o franceses vienen dando ejemplos en los últimos años, véase la forma directa y contundente que toma D.

Trump, y es más una tendencia nacionalista y republicana que a un mero acto de campaña electoral.

La 4T no despega del cambio de régimen político, López Obrador desmitifica la presidencia con su talante, debe de contribuir a que los poderes legislativo y judicial abran la boca, que sientan la necesidad del equilibrio de poderes en condición sin la cual no habrá democracia política ni Estado de Derecho, volvemos a Montesquieu: Que el poder cuide al poder.

El presidente ya experimenta los límites del liderazgo personal. No queda mucho tiempo para organizar una base de seguidores informados, y adoctrinados en un quehacer progresista. No se ve que hayan alineado a la burocracia para el nuevo trabajo, los mandos medios y superdelegados se perdieron en la improvisación. Los de Morena no saben reaccionar o defender el punto, no están educados en eso, retomamos a Gramsci: Educar es hacer política y hacer política es educar. Lenin: La economía es política concentrada.

No hay condiciones objetivas ni subjetivas para defenestrar al presidente, veamos exabruptos, rumores, exageraciones y prensa por despertar, en reacciones de una sociedad que aun esta adormecida políticamente, asegunes y asperezas de la democracia por hacer.

Se emocionan gazmoños de la derecha.

Los gobernadores del corredor del norte, sin valor, sin entereza y pendientes de rendir cuentas a la justica.

La Suprema Corte frena la “Ley Bonilla”, que se judicialice la maniobra política, mientras se organiza Morena y surgen opciones políticas.