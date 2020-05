Percepción ciudadana

Peligro a la vuelta de esquina

La participación política implica una oposición democrática al sistema, se estima que cualquier acción en distribuir ingresos a los pobres, en general, sirve mas bien para anular que para reforzar la participación política de los ciudadanos.- Arnaldo Córdova; La formación del poder político en México.

Arnaldo Córdova en su tiempo, junto con el economista José Luis Calva Téllez, ambos intelectuales de izquierda, le dieron sustento teórico al Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador en su derrotero por la Presidencia.

En su calidad de asesores impulsaron su anhelo de ayudar primero a los pobres, con ideas de organización política y orientación hacia los pobres que recibieran apoyos, y que no se quedara en programa asistencialista, incentivándoles interés político en democracia y de trabajo.

Se conocen tesis importantes sobre la dirección política de las masas, generalmente sectores humildes que en Francia con Napoleón III en sus ejércitos decembristas, que F. Engels en La Lucha de Clases en Francia, explica del fracaso del sobrino del tío (el gran Napoleón) en buena parte fue por manipular masas. También Elías Canetti en su, Masa y Poder, estudia las características de las masas, y enumera como principal que la masa siempre quiere crecer y siempre quiere más. Una experiencia sufrida por Napoleón tercero, J.D. Perón, o Lech Walesa.

Los sindicatos de asalariados batallan para formarlos en disciplina de grupo para la capacitación en productividad, que proporciona valorar su trabajo y seguridad en la defensa de sus derechos. Los estratos no asalariados o trabajadores informales pobres, tienen menos consistencia social. Acotamos en enfoque con la tesis de Ryszard Kapuscinsky, en El Mundo de hoy, sostiene que la conciencia social, la voluntad de esfuerzo nacen en el ser humano a partir de cierto nivel de existencia. Por debajo de ese nivel de existencia, la pobreza no genera, sino que la mata la conciencia.

Es la pendiente a subir por parte de Morena y la 4T, una empresa de organización que no se ve, ni se escuchan directrices en el presidente o en su partido y que según parece no tiene mucha comunicación interna. Todavía son los partidos políticos, partidos no las agencias de colocación que tenemos, los bastiones de una clase social que agrupa sectores y organizaciones afines, los que conducen la organización en política económica y social representando a sus partidarios.

Observemos y comparemos la reorganización de los republicanos en los EE.UU, en grupos ultra conservadores y derechistas, con trabajo por sectores y áreas, con énfasis ideológicos revisionistas de libertad individual y de empresa, con el objetivo muy en claro que radicalizaran sus acciones para llevar no sin guerra con el mundo a la recuperación de su imperio ahora competido por el poderío chino.

En puerta una delicada disyuntiva que puede formar un círculo vicioso de crisis económica- sanitaria-económica-de rebrote del virus, y así… La doble crisis obliga a caminar sobre el filo de la navaja, cuidar la salud con la cuarentena y que no se colapse el aparato productivo.

El conflicto ya desafío viejas tradiciones y dislocará la percepción social, economía y política. Es muy complicado anticipar juicios sobre el cauce que tomara la sociedad liquida, de escenarios en movimiento, razón suficiente para desechar clichés y concepciones anquilosadas por la pandemia y la recesión económica.

Hace horas el presidente anunció un ensayo de su autoría, con casi objetivos didácticos habló de sus programas asistenciales a los pobres, y recuerda a los empresarios que los recursos a los indigentes les aumentará sus compras fortaleciendo mercado interno. Comentó que habrá inversiones y apoyos a sectores claves de la economía, con una lógica lineal y ordinaria.

La interrogante no bien planteada por empresarios y contestarlos del presidente, es de qué forma se podrían utilizar los apoyos a individuos y grupos, que pueden organizarse en cooperativas y sociedades pequeñas suburbanas y rurales en trabajos con algo de valor agregado, y que el consumo sea productivo en lo posible. Salinas y su programa Solidaridad funcionó en trabajo comunitario de servicios públicos básicos, la etiqueta política era distinta, pero pueden ser una referencia.

Las fuerzas armadas regresan a las calles, no hay opción contra el narcotráfico y la violencia. Desde la fallida aprensión de Ovidio Guzmán declinan las cosas para el gobierno, hay fuerte presión de EE.UU. D Trump y J. Biden, subrayarán el tema en las campañas electorales. Que no se contenga al ejército y empiecen por los municipios y gobernadores que ocultan el narcotráfico en su federalismo, que casi les falta firmar acuerdo con los capos ante notario público.

Los contratos en energías limpias, otro episodio de infamia contra la patria.