Percepción ciudadana

La corrupción en política es la caída de la moral pública y la legalidad. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) públicó su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG), la corrupción en la 4T creció en un 17%, Durango aparece como el Estado más corrupto del país.

Y lo que todos sabemos los más disolutos; las policías, los jueces, los agentes del Ministerio Público, y “los partidos políticos” comparten porcentajes de corrupción entre el 70 y el 80%. El grueso de los actos indebidos se da en la satisfacción de servicios públicos, tramites, multas, pagos. Enseña lenidad en la autoridad local, y la pobreza generalizada con cifras de muchas faltas de poca cuantía en mordidas o dadivas.

Durango con una comunidad desposeída de su renta social, el Estado más pobre del país en términos relativos y absoluto este sexenio retrocedimos casi 22 años o más.

Lo que se diga o fustigue al gobierno del Bicentenario corresponde al compromiso público, “el que la hizo la paga”, slogan que creó una expectativa, si no fuera un compromiso fallido no tendríamos elementos de juicio.

Sin ideas para el desarrollo el Bicentenario es artificioso en su postura contra la corrupción, el gobierno es obscuro, no hay transparencia, salvo el trabajo del doctor González Romero, los secretarios de la cuestión social obstaculizan a los órganos autónomos por ley en combatir y castigar la corrupción y la no transparencia, obstruyen denunciar, y fatuos piden “cuidar la imagen del gobierno”.

López Obrador desde el principio transparentó sueldos, quitó escoltas, vehículos, viáticos, aviones, ya se conoce cuánto gasta su gobierno en prensa y televisión. Aquí no trascendió, sigue el dispendio de secretarios, unos en plena campaña electoral.

No se conoce la bitácora de vuelos de los aviones del gobierno, ni viajes ni pasajeros, no se saben costos. Allí se vería si todavía se usan para trasladar a la familia de exgobernador en sus viajes de placer a la playa, como en el gobierno anterior. Qué bueno que el gobierno tiene mucho dinero, de aquí que en vez de entregar despensas que se prestan muchas fugas, se debió entregar apoyo en efectivo por estratos necesitados, así se hace en todo el mundo, falta información sobre los 50 mdp en créditos a empresarios. Entregar motocicletas, por favor.

Algo parecido surge a la 4T y pienso que peor, al ser una consigna cotidiana contra la corrupción del presidente. Igual que aquí para ganar se sumaron partidarios no identificados con la causa, lo cual complica mucho la labor de conjunto. En la corrupción no hay resultados concretos, y si Santiago Nieto anuncia investigaciones por desvío de recursos de empresas y personajes, y no se consigna a nadie, relajará disciplina y no cederán rumores y señalamientos de corrupción.

Hay debate sobre la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar y el decreto que suspende los permisos de generación de energías limpias. La gazmoñería del PAN y empresarios de derecha se desgañitan por el decreto con capa de ambientalistas, defienden el desmantelamiento de la empresa pública por el PRI-PAN. No se cancelarán las concesiones, se revisan y seguro que saldrán a relucir componendas y corrupción, desde participación asociada de prestanombres y cuotas a políticos o gobernadores muy plañideros por la suspensión de concesiones. Esas empresas tienen subsidios fiscales que Peña y Calderón les otorgaron asegurando parte de sus ventas a la CFE.

Habrá reinversiones nacionales y extranjeras ajustadas al interés nacional, hay firmas honestas, lo que buscan las empresa del ramo a nivel internacional es campos de inversión mas ahora que nunca, el San Benito de que afectara la confianza, es ignorar que el capital no tiene fronteras y hoy que se encuentra en una férrea pelea con los competidores. Se debe impulsar la CFE investigar en su generación yproductividad, concédase a Pemex capacidad de mejor refinación de combustóleo para la CFE.

López Obrador y su decreto de energías van con la corriente nacionalista mundial, y en las energías limpias que tanto le preocupa a los gobernadores exijamos que informen de las inversiones afectadas. Ayer fue Repsol e Iberdrola para que compraran a gas a Perú y lo revendieran a la CFE y luego con Fenosa que genera electricidad y la vende a la CFE. Empresas del Estado que ahora nos pueden garantizar supervivencia económica.

Lo de Ramírez Cuellar, se malinterpretó. Sólo plantea un índice de fiscalización cercana a lo que hacen los EE.UU y Canadá, como veremos.