Percepción ciudadana

Presidencialismo y federalismo

El Bicentenario y congéneres muestran su visión, poquedad de miras, y determinan no realizar el negocio de la Feria de la Cuidad, que casualmente la administra el Consejo Coordinador Empresarial, una medida que debieron tomar hace dos meses.

Los gobernadores unos más que otros quieren seguir gastando los impuestos que cobra la Federación, no se sabe que hayan propuesto tomar el costo político de cobrar contribuciones, ni siquiera a la mitad, ellos promovieron y aceptaron en el convenio o Ley de Coordinación Fiscal que la Federación los cobrara y les diera su parte.

En esa postura han coincido la derecha y al izquierda electorera del país. El presidencialismo era reproducido por cacicazgos de gobernadores, reyezuelos de opereta aunque represivos con cinismo o sigilo obstruyen o cooptan a cualquier expresión democrática que no vaya con sus intereses.

Les surge el problema cuando López Obrador les dosifica partidas que administraban sacando provecho en la nómina educativa, el seguro popular, aviadores o asesores. Sumisos y diestros conseguían partidas extras y acomodan funcionarios en las delegaciones, eran un ejemplo de relaciones públicas y zalamerías.

La izquierda no ha podido reinventarse desde Gorbachov y la desaparición de la URSS. No cristaliza doctrina ideológica con ética de conocimiento social, de estudiar la realidad presente como lo viene señalando el ex presidente de Uruguay, ex guerrillero e intelectual José Mujica.

Una empresa intelectual de seria exigencia, retomar principios de dialéctica marxista y relacionarlos con la sociedad liquida, de veloz transformación de ciencia y tecnología, de robótica, nanotecnología o biotecnología en comunidades automatizadas y crecientemente enajenadas, rodeadas de zonas de pobreza y marginación social

López Obrador no es de izquierda, a veces es liberal, otras no. Es un político bien intencionado, popular, con principios de igualdad que lindan en romanticismo. Le viene como anillo al dedo el poder de la presidencia sobre órganos e instituciones y los gobernadores disfrazados de federalistas. El INE, CNDH, INAIP y demás eran set parecidos a los del cine, de fachadas y apariencias si nada por detrás, y hay analistas que aún dicen que reducirles el sueldo va contra la democracia, eran oficinas al servicio del presidencialismo del pasado, si no fuera así se darían fuertes protestas en su defensa.

El federalismo de los siete gobernadores con sus Estados altamente endeudados es otra caricatura. El presidencialismo que critican fue el que les quitó a los gobernadores el control de las elecciones estatales. Con la reforma impulsada por el ex presidente del PAN Gustavo Madero, con los Oples y otras modificaciones les amarró las manos los caciques gobernadores, sin esa imposición contra el federalismo de cartón, los gobernadores de oposición no hubieran llegado.

La 4T pierde terreno en las redes de internet, la pandemia arrecia sobre la crisis económica y esto nos pone en alto riesgo. De dos meses a esta fecha el presidente cambia de talante, se le observa preocupado, mesurado con la prensa o la oposición, los contagios y fallecidos no cuadran con los pronósticos del doctor López-Gatell, factores que influyen en la población.

Pero eso de juzgar de comunista al presidente es ignorancia y un torpe ataque. López Obrador en circunstancias distintas habló de la revocación de mandato y la oposición no aceptó, menos en elecciones. Se mueven las cosas y hoy sí quieren la revocación.

Marcharon contra el presidente en automóvil estratos de clase media, no todos de derecha, grupos afectados en sus intereses, guarderías, subsidios etc. Subjetividad en algunos, no les gusta el estilo personal, los gestos. Es capitalismo puro mayor fiscalización, o en corto abrir el secreto bancario, o mayores impuestos a las personas físicas.

Se debería pedir un impuesto predial como en los EE.UU, que después de satisfecha la habitación propia dentro de ciertos límites, tener propiedades inmobiliarias es muy costoso en impuestos y orilla a que se invierta en empresas que generan empleo y distribución. López Obrador buscará adoptar medidas fiscales y económicas que nos acerquen a los países desarrollados.

El modelo federalista de los EE: UU con real división de poderes, es controversial en competencias legales y económicas, la democracia es acuerdos y conflictos.