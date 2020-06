Percepción ciudadana

La expresión de Borges es una calificación rígida de los altibajos de la democracia en Latinoamérica. José Ortega y Gasset, define a una generación como los actores sociales que se identificaron en un lapso de 15 años, y compartieron símbolos y conceptos de una etapa.

En política mexicana la generación precedente formuló la transición democrática, se dice que tiene mayor capacidad que la actual. Hay quien ha documentado que la generación de liberales en la reforma fue superior a la que hizo la revolución mexicana, las condiciones sociales de cada momento explicarían el devenir.

La pregunta es si la actual generación tiene la capacidad para elevar la calidad de la política, frente a descomunales retos en educación científica, en la globalización con estatismo, digitalización y virtualidad. En los países desarrollados las familias se plantean cómo viajarán sus hijos al espacio. Nosotros confundimos al liberalismo soporte de la capitalismo de hace dos siglos, con las exigencias de la sociedad fluida y velozmente cambiante.

El gobierno de López Obrador avanza con modificaciones al régimen político, en austeridad republicana y menores sueldos a la burocracia. Mayor transparencia en el contratismo al que le crecen las denuncias de compadrazgos, reformas legales tipificando delincuencia organizada en delitos electorales, defraudación fiscal o corrupción. Se rectificaron la reforma educativa y se incorporó a la constitución los programas de bienestar asistenciales a la población, transformación a medias en la burocracia sin remediar los vicios del magisterio.

No se ha cumplimentado la reforma laboral, que de ganar los demócratas en los EE.UU. nos exigirán cumplirla, condición impuesta por ellos para la firma de tratado comercial con ellos y Canadá. La reforma laboral como la fiscal, serían de fondo en mejora del ingreso laboral, de más participación del salario de la renta nacional. Cambios laborales impulsarían no sin fricciones, justica al trabajador y democracia sindical moderna, salario móvil para incrementar la productividad en base la capacidad productiva individual, para ser en algo liberales. De la reforma fiscal sólo anotamos Perú y Chile obtienen de los impuestos hasta el 32 % del PIB, nosotros el 16%.

La pandemia y la economía provocan inseguridad en el presente e incertidumbre por el futuro. La pandemia no se ha domado nunca dice el doctor Hugo López-Gatell, y lo pronósticos no se dieron, el funcionario federal sustituye sus cifras como si nada. Las autoridades se quejan de la inobservancia para evitar contagios. Un resultado de la cotidianidad de la población, una realidad expresa y la vez oculta, conocida, intuitiva. Familiarizada en convivir con la violencia y asesinatos de grupo por las calles, de impunidad, inseguridad y corrupción alimentada desde el poder público, pendientes de la 4T.

López Obrador pide definirse, se está con la 4T y los liberales, o se está con los conservadores, no quiere medias tintas. Tal vez López Obrador adelanta otras reformas de mayor contenido social, pero no es correcto en estos tiempos pedir posturas antagónicas. El presidente debe acabar con los factores de mando que pintaban al autoritarismo presidencial: El maniqueísmo, de quien no está conmigo está contra mí; El maximalismo que sólo el gobierno debe hacer todo; y el patrimonialismo que concentrar y aplicar el erario con base a uno o dos criterios.

Días antes de los actos de protesta violentos en Guadalajara o la Ciudad de México, por imitación extralógica o solidaridad convencida por el asesinato de George Floyd y el Giovanni López en Guadalajara, el gobierno informa de la incautación de más de mil cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como en el pasado se informa que fue en cumplimiento de una petición de los EE.UU. Si fuera poco que el gobierno fuera sometido por el cartel de Ovidio Guzmán, ahora igual que el sexenio anterior en el Senado se le preguntó a Durazo, jefe de seguridad publica, si había orden de aprehensión contra Ovidio, él dijo que no porque existe petición de extradición sobre Ovidio Guzmán del gobierno de los EE.UU. Así de sencillo.

Si no hay capacidad en los políticos, se darán mucho encuentros callejeros, debate y recriminaciones. Ojalá que Morena y sus activistas en redes de internet y de calle, midan bien las posibilidades, porque la derecha se galvaniza. Históricamente la violencia es el principal recurso de la derecha, es su terreno.

Con el desliz del diputado José Antonio Ochoa, se dan exageraciones y protagonismos hasta el ridículo.