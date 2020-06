Percepción ciudadana

Polarización y definiciones





Mucho tiempo no dije lo que cría, ni creo lo que digo, y si alguna vez digo la verdad, la oculto entre tantas mentiras que resulta difícil de hallar.- Maquiavelo; Las décadas de Tito Livio.- correspondencia

Hay acontecimientos en la política nacional que distraen del flagelo de la pandemia y de problemas económicos, crisis en la que una afecta a la otra y viceversa. Sucesos políticos que revisten estratagemas o maniobras con objetivos diversos a los que dicen perseguir.

Trascurridos los actos violentos de protesta en la Ciudad de México y Guadalajara, hubo homicidios de jóvenes a cargo de las policías en los Estados de Veracruz, Oaxaca y Bajacaliforniana y no hubo protestas. Los adversarios de la 4T suponen que es porque son gobernados por Morena. Calmados los ánimos entre el presidente y el gobernador de Jalisco, se devela en conferencia de palacio nacional, en aparente documento, un supuesto Bloque opositor amplio (BOA)

Quienes se mencionan en el documento apócrifo de integrantes del BOA son personajes de medios de prensa, televisión, grupos empresariales, intelectuales, los cuales se han manifestado en contra de la política de López Obrador. Algunos piden la revocación del mandato-idea subida a discusión por el presidente- otros quieren menos estatismo, unos contra la política económica, algunos rechazan el estilo, los demás cuestionan simplemente en ejercicio de sus derechos humanos y sus garantías individuales. Todos negaron pertenecer al BOA, pero sostuvieron su crítica al presidente.

No creemos que el gobierno lo ignore, y en congruencia y cansancio se vayan a leer cuanto documento confidencial les llega. El presidente ha dicho que entiende a sus opositores y enseguida pide definiciones, pero las acota a la 4T, o se está con los liberales y la transformación, o es está con los conservadores y la corrupción. En una frase elimina cualquier huella del pluralismo partidista y grupal que intentó modificar al país. Recuerda a Franz Fanon, cuando analiza en 1956 la consigna de revolución Argelina: “Aquí no hay manos puras, no hay espectadores…todo espectador es un cobarde o es un traidor”. Nuestra sociedad no tiene canales objetivos ni muy confiables para enderezar la acción política. Pero no son golpistas esos sectores de pequeños burgueses y clase media. De los factores que anteceden a un golpe técnico o militar de Estado no existe ninguno en México, de que creciera la oposición civil o en la opinión pública a la 4T sería otro proceso social. Al respecto del BOA el subcomandante Marcos dijo: Los golpes de Estado no se hacen con memorándum.

El análisis apunta tres versiones. Una dice que el gobierno miente con la verdad, que hay opositores en clases medias que le dieron el voto para el castigo a la corrupción y la contención de la violencia, que ya cambiaron de opinión. Que es evidente su dinámica opositora y que hablar del BOA se hace para observar su respuesta, clasificar grupos y capacidad de maniobra. Otra dice que se trata de un distractor ante la falla de pronósticos y la duración de la pandemia. También que es para eludir las cifras negativas sobre la economía, presionada por la cuarentena, y el temor ante el dilema peligroso del rebrote y la parálisis económica.

La tercera y que tiene secuencia es que López Obrador sigue dominado el espacio noticioso, que parece gustarle que todos sigan sus acciones, fijar los temas de la agenda nacional, y que quiere marcar las preferencias electorales para el definitivo año 2021.

Cualquier hipótesis trasluce que la oposición muestra mayor convicción que las huestes de Morena. Tal vez sea resultado de la falta de narrativa de los funcionarios de la 4T para persuadir de la obra de gobierno. Por eso hay clase medieros o afines al clero político que por ignorancia o mala fe juzgan al presidente de socialista o comunistas, etiquetas que él ha cuidado de evitar.

El presidente exhibe la fachada democrática que presumía el PRI-PAN. La 4T está sorprendida por la inexistencia de la oposición, sabían que toda estaba comprada por el gobierno, hasta los grupos empresariales, pero no sabían que tanto. López Obrador aplica los usos de la presidencia ayer venerados por los empresarios y politicastros. Al líder de Morena le debe preocupar la prensa nacional e internacional que lo critica, la interna ha podido vivir sin el erario, la extranjera es más democrática de lo que creemos.

La pandemia y la crisis económica no dejaran nada igual. Durango al tener poco empleo solo en el comercio, sufrirá más fuertes consecuencias que el resto del país. No obstante reporteros hay, que ya hablan de política electoral en conceptos del pasado y en personajes de siempre, como si nada hubiera sucedido.

PD. Al doctor Enríquez le dicen, Tira y agáchate.