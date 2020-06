Percepción ciudadana

El globo Sonda lanzado desde palacio nacional develando el bloque opositor amplio (BOA), hizo que algunos de los mencionados se desmarcaran, otros lo ignoraron, y el primer cliente fue el presidente del PAN, Marko Cortez, que se ha ido en banda varias veces.

Asume la Presidencia López Obrador, y protesta él solo por la visita de Nicolás Maduro, la OMS de la ONU invita al doctor López-Gatell a integrar un consejo y manda una misiva para que le retiren esa posibilidad.

Se queja del presidente con extranjeros, y la última convoca al partido del Movimiento Ciudadano a una alianza opositora al gobierno, y este partido lo desaíra. Cortez es la evidencia de que el PAN, otrora opositor inteligente, intenta regresar y su presidente anda en la luna. Como el resto de la oposición no tienen discurso alternativo ni entienden lo que está pasando.

En el PAN queda una herencia de incompetentes de Ricardo Anaya con vicios que recriminaban al PRI, sumisión a sus gobernantes, patrimonialismo de nómina oficial y disciplina ciega, en la que Morena está incurriendo, en opinión de Muñoz Ledo e ideólogos de esa agrupación.

En seguida Morena anuncia un frente de apoyo a la 4T con el PT y PVEM, la realidad son preparativos para aliarse junto a Morena y conservar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021 que se serán definitivas, para la consolidación o no, de la que llaman 4T. En la aridez intelectual y escasa capacidad de los políticos electoreros, repetimos a N. Bobbio: Aun cuando las alianzas se califiquen de santas o grandes, son limitadas en tiempo y objetivos, y sobre todos en los sujetos que las integran.

La cuarentena nulificó a partidos en sus afanes electorales, ahora reciben banderazo desde el gobierno. El impacto popular del virus y la economía fijarán los altibajos de aceptación o rechazo al gobierno federal. Es bueno que López Obrador pida definiciones frente a la 4T, y no debe fustigar a la oposición si le critica, un día la acepta y otro la fustiga.

Es significativo que el presidente no recurra al concepto, ahora sí conservador de la unidad, en el que se escudan ignorantes y reaccionarios. No existe unidad en nada, es una ley de lógica dialéctica, del cambio unidad y lucha de contrarios en todo, hasta en los pensamientos que tenemos. Un sofisma de los gobernadores del PAN, así como la oposición política es indispensable en la democracia, no hay unidad ni en casos como la pandemia al haber distintas estrategias a defender en la profilaxis y tratamiento en el contagio.

De esas mediciones en torno a la figura única de López Obrador, dependerá la suerte de todos los candidatos de Morena. A la fecha pueden enumerarse avatares que influirán en las elecciones por la economía y duración de la cuarentena. Nada se repetirá, subirá o descenderá en espiral. En una actividad sorpresiva para muchos, las mujeres mostraron sororidad-solidaridad entre mujeres contra la discriminación sexual y el machismo- que sin partidos y grupúsculos directivos se organizaron en red. Alan Riding, en su libro Vecinos Distantes, hace 35 años describió una versión sociológica de la importancia de nuestras mujeres.

Sobre esas tesis se elaboraron otras, la mujer mexicana es más valiente que el hombre, más trabajadora, determinada y directa, las mujeres actualmente deciden con anticipación por quién votar y no cambian, razonan mejor aspectos que la veleidad en los hombres. Las próximas elecciones las definirán las mujeres que son el 55% de la votación. Otro sector al que no se presta la debida atención en la carrera tecnotronica y modificación de roles por status social, son los jóvenes y las mujeres dos campos electorales que definirán.

Otra franja importante en términos electorales, son los médicos que últimamente realinean orientación y opinión pública, los médicos son el único sector que no ha perdido un movimiento ni aun habiendo sufrido represión.

Los médicos por disciplina académica son los únicos educandos que se preparan para trabajar en grupo con oficios afines radiólogos, químicos, anestesiólogos y en equipo en las cirugías y labor hospitalaria.

Experiencia en trabajo de conjunto, en su internado y sus residencias o en sus guardias nocturnas tienen diálogo permanente, y dado que muchos trabajan en el IMSS, el ISSSTE y la SS, en su afiliación sindical se instruyen en discusión política y laboral.

Las mujeres decidirán las elecciones, quienes sociológicamente -no los publicistas del márquetin político- sepan estudiar los factores que inclinan el voto podrán apelar a ellas.

El presidente a los gobernadores del PAN: Déjense de politiquería, rindan cuentas porque serán fiscalizados y vigilados en las elecciones.