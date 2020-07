Percepción ciudadana

De cortesías y soberanía nacional

Los mexicanos y los norteamericanos somos buenos vecinos, nosotros somos los buenos y ellos los vecinos.- Mario Gil; Los ferrocarrileros.

La visita a Donald Trump se desarrolló sin sobresaltos temidos por el gobierno de la T4, los modos y los insultos hacia México por el jefe de la Casa Blanca generaron rechazo a la entrevista en la opinión general.

El protocolo de cortesía para la entrevista no dejó lugar a desconfianzas, no se iba a desperdiciar el supuesto apoyo electoral de López Obrador, D. Trump no lo estropearía con un desplante. La entrevista de dos amigos fue tersa, y algunos lo festejan como un triunfo, no nos agredió, ganamos. ¿Que, quién sabe? Y sí podemos perder cohesión social.

Una cosa es apoyar a la 4T y otra echarle incienso al presidente en un encuentro de dos simpatizantes ajeno a la política de Estado y nuestra soberanía. Los resultados concretos se verán el año que entra gane o pierda el huésped de la Casa Blanca, este es un político pragmático que tiene muy en claro que necesita la economía imperial para retocar su dominio, además es supremacista y admira las ideas de pureza norteamericana ventiladas por el sociólogo Samuel Huntington.

Algunos editorialistas del círculo rojo según el Palacio Nacional, no estuvieron de acuerdo con la entrevista en tiempos electorales por razones obvias. Varios en voces de Muñoz Ledo, Zepeda Patterson o el otrora crítico Lorenzo Meyer, se esmeran en resaltar la conducta presidencial sobre la del jefe del Estado.

Lo alaban amable, diplomático, condescendiente hasta por usar cubrebocas o hablar de corrido, y nada substantivo para el país en lo económico, lo político, y menos con esa transfiguración histórica hecha de las relaciones con el imperio. Un historiador, un político y un periodista que saben bien que en la historia del país cuando el gobierno encarna al Estado en respuesta de atropellos y amenazas, coincide con las mejores épocas de México, cristalizando en orgullo nacional y solidaridad, que nos ha alentado a mayor trabajo y atención a nuestros programas.

López Obrador tendrá sus objetivos económicos, pero la soberanía y los principios del Estado mexicano históricamente mancillados por el imperio están presentes en la idiosincrasia y memoria de la mayoría. “G.W.F. Hegel dijo, historia y personajes aparecen dos veces, y C. Marx le agregó, la primera como tragedia y la segunda como farsa”. Contra el clásico, los medios no siempre justifican el fin.

En plano electoral pienso que se hacen juicios extralógicos pensando que los paisanos y los norteamericanos piensan igual que nosotros. La reunión no mereció la primera plana en ningún medio norteamericano de amplia cobertura, en México la izquierda de tal nombre dentro de 4T guardó silencio.

El fin trazado banaliza la conducta electoral de inmigrantes legales mexicanos, donde hay sectores asimilados culturalmente a esa sociedad, muy guadalupanos y no pocos apoyan a Trump y su América otra vez grande, que añoran el sueño americano y la tierra de oportunidad. No saludar a Nancy Pelosi -así fuera sólo con un mensaje en redes-, líder del Congreso de Diputados y que ha defendido a los inmigrantes de origen mexicano, es un error político y una descortesía oficial.

Donald Trump puede y si no ve alta aceptación entre los inmigrantes latinos por la visita del López Obrador, se dedicará a compactar su grupos supremacistas y racistas con una tendencia de rescate del predominio mundial que han inducido en Norteamérica, al grado de que los chinos ya estudian quién les conviene que gane, en el entendido que son el objetivo a vencer de la Casa Blanca y la población norteamericana.

El tratado comercial motivo de la visita, no da gran expectativa a celebrar, nos necesitan por algún tiempo los socios del norte, nos era mejor el viejo tratado. Los que podrán aprovechar el T-MEC tendrán que ser otros empresarios mexicanos con independencia del presidencialismo, que no tienen ni los factores reales de poder que se relamieron en la cena de la Casa Blanca acompañando al presidente.

En este acuerdo aparentemente obtuvimos otros beneficios, por ejemplo los automóviles armados en el país tendrán un 45% de componentes de aquí y aumentarán a un 65%. La medida es para que a las amadoras del norte les resulte más costoso producir en México y se regresen a los EE.UU., y vigilarán que se cumpla con los demás países. En esa dirección se aumentarán el salario de esos trabajadores a 14 dólares la hora que significan $70,000 al mes por trabajador.

El líder sindical de las automotrices ya declaró que será difícil que patrones paguen esos sueldos, y se les empujará a irse, además del incremento inflacionario en sus zonas de consumo.