Percepción ciudadana

Memorable la cita de Carlos Monsiváis, transcurren alternancias en el gobierno, crisis económicas, transiciones y no tenemos democracia. Los gerentes simuladores del INE hacen publicidad reduciéndola a elecciones y contar votos.

La constitución dice que la democracia no sólo es un régimen política y una estructura jurídica, sino en sistema basado en constante mejoramiento, económico, social y cultural del país. Estamos lejos de la democracia en el sindicato, en el campo, en la educación y más en los partidos. Gracias a López Obrador, se develó la supuesta democracia de cuotas en dinero y contratos a empresarios, partidos agencias cambistas, sindicalismo dosificado y prensa del chisme burocrático y electoral.

El presidencialismo ha sido el eje económico y político del país. Así la élite empresarial ordenó a los gerentes: Apoyen el alza de la cuota patronal en el SAR, Carlos Salazar del CCE, tuvo que firmar.

El espacio noticioso marcado desde Palacio Nacional se dirigió a la extradición de Emilio Lozoya. La oposición criticó el desborde de la pandemia, y se dieron alardes de reyezuelos de los Estados y su opereta de alianza federalista. Caciques en sus gobiernos que quieren recuperar los dineros de impuestos que no cobran, y que no han propuesto una reforma fiscal en que se comprometan a cobran impuestos.

Ahora se sabe en redes de internet que todos estos gobernadores llegaron porque siendo senadores aprobaron la reforma energética, y Peña les prometió que ganarían bajo la condición de no investigar a los exgobernadores priistas. La excepción fue Javier Corral que por cierto no aprobó la reforma y consignó a su antecesor César Duarte. Imposible pedirle a Javier Corral que se visitara Durango de vez en cuando y nos ayudara.

E. Lozoya se entrega bajo el criterio de oportunidad, especie de protección legal para reducir la pena al acusado del delito si demuestra que obró por órdenes superiores y sin La información debida. En condiciones de privilegio E. Lozoya, no ha pisado la cárcel y el gobierno faltando al principio medular de publicidad de los juicos orales, dosifica la información del proceso.

El presidente dice E. Lozoya denunciará a personajes implicados en la corrupción en Pemex, datos inconexos que da la impresión de que se consiente a Peña Nieto. De la energía con que obre el gobierno en el caso de E. Lozoya y con Peña Nieto dependerá la suerte de la 4T y del país en general. De entrada legisladores del PRIAN señalados de vender su voto para la reforma, se exhiben, y todos declaran que es falso que Lozoya no tiene pruebas. Ninguno se ofendió por el señalamiento ni amenazó con denunciar por difamación. Como aquí con los funcionarios del anterior gobierno municipal y el asunto de las lámparas LED, en ambos casos, viene a cuento la frase de Luis Cabrera (a. Blas Urrea):

No los acusamos de pendejos sino de rateros.

La oposición lo tildó distractor ante el desbordamiento de la pandemia, de la crisis económica y la violencia incontenida, si fuera en caso sería un recurso ordinario en política.

La opereta de la alianza federalista pide la renuncia del doctor López-Gatell. La información en una situación de emergencia y causa mayor es muy importante. Suponemos que el vocero oficial habla lo que le ordenan y se ve en la necesidad de hacer piruetas verbales, pero las ventajas de su cobertura inicial se vino abajo por los errores.

Discriminemos hechos y esbocemos un análisis a partir de factores objetivos; el virus no ha sido domado; no se hicieron pruebas y no se entendió su aplicación; junto a este dato de relevancia mundial, tenemos otras dos preocupantes: Un alto índice de letalidad en el número de fallecidos con relación a la cantidad de contagios, y el más elevado índice de personal hospitalario contagiado y fallecido.

Se podría pensar que no hubo recursos para ello, si así fuera debió declararse y plantear recaudaciones extraordinarias, y no dejar a los gobernadores que tomaran sus decisiones.

Estos señores ya demostraron que sólo quieren dinero, que salieron buenos para los viajes y comilitonas a cargo del erario desde luego, si de veras quieren federalismo, como les dijo López Obrador, más les vale que no descuiden sus expedientes en la corrupción.

El doctor López-Gatell no es científico como dice López Obrador, sí especialista, y habiendo declarado varias veces el presidente que lo que se haga será a voluntad, de repente el vocero oficial se envalentona y amenaza a los gobernadores con cargos penales si no siguen las indicaciones del Centro, no pues tampoco.

Al no tener dimensión orgánica en la 4T el presidente recurre a la eficacia del Ejército.