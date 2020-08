Percepción ciudadana

La UJED









La 4T tiene una profunda desconfianza y recelo de las universidades públicas en diversos Estados del país. Reciben y gastan recursos públicos sin resultados sociales, Corrupción e irrelevancia en proyectos y programas de investigación.- Adrián Acosta Silva; Campusmilenio 785

La universidad pública está ausente en la 4T. El presidente anunció un recorte presupuestal del 33% a las universidades, entumeció a rectorías, y maestros y estudiantes antes pidieron auditorias. La posible cancelación de los fideicomisos y la austeridad afectará a las casas de estudios. La transparencia de la 4T está motivando una reacción civil de exigencia de rendición de cuentas que incomoda a personas y organismos.

Con diverso grado la UJED no escapa a la versión general que tiene López Obrador, egresado de la UNAM, aunque no lo documenta no le falta razón. Entidades que llevan 40 años de espaldas al desarrollo nacional. La autonomía y su esencia académica, o lo que queda de ella, afirma Raúl Moreno Wonchee, son coartada para el poder y excusa para las rectorías.

Todas por burocratismo y simulación desperdiciaron la autonomía, libertad académica única, no hay país en el mundo con esa facultad de libre investigación y discusión de las ideas, de libertad de cátedra, en ningún lado se entregan recursos para criticar al gobierno, y sin rendición de cuentas.

La cuartada del régimen consistió en la entrega de recursos extraordinarios para trabajos seleccionados por la SEP; con el PIFI y hoy con el programa de fortalecimiento de la calidad educativa (PFCE). La majestad de la autonomía se quedó en el discurso, la SEP impuso aquí los programas de las preparatorias, y otras intromisiones oficiales que no tuvieron ninguna objeción las autoridades de la UJED ídem, las competencias.

El rector Rubén Solís conoce que la UJED, es una pequeña república de cifras, grupos de interés, sindicatos, figuras de autoridad, normas, leyes, grupos estudiantiles, tendencias, políticas, formalidades, desfiles, publicidad, etc. Bien que Rubén Solís no se escuda en que cuestionando a la Rectoría se hace a la UJED, los funcionarios de Bicentenario dicen que López Obrador no quiere a Durango, falso, tal vez no quiera al Bicentenario.

El rector conoce que la universidad tiene un espíritu colectivo perceptible, que el manejo empresarial y sin crítica académica, hizo que los universitarios permanecieran inmóviles en el asalto a la UJED, perpetrado por Jorge Herrera. El rector aprecia que con elección resurge venciendo inercias, la mística de la institución en vocación de valores y normas ponderadas de equidistancia con el poder. Sin esa condición la universidad no podrá cumplir con los fines que le dieron origen y responder a su compromiso social con docencia e investigación en benéfico tangible de la sociedad.

El presidente retoma su idea de las 100 universidades del bienestar Benito Juárez García (UBBJG), que más bien serán centro de investigación de recursos naturales y proyectos productivos directos a la producción, estos centros recibirán recursos económicos que en mejores circunstancias serían para las universidades. La UJED recibe del gobierno federal 1600 millones de pesos, más apoyos extras, por parte del Estado, el 12% del mismo, 170-80 millones de pesos y apoyos menores.

La UJED sigue siendo la que menos subsidio recibe de su gobierno en todo el país. El rector ha recordado al gobernador su promesa de elevar la aportación al 36%, que es la media nacional, o sea triplicarle el subsidio. El perene escaso subsidio estatal, combinado con la austeridad de la 4T, los efectos de la pandemia y la crisis economía auguran un camino muy difícil a la UJED.

El rector debe tomar decisiones fuertes contra la inercia, la oscuridad financiera, la simulación y los protocolos y parafernalia como el del “Consejo Estatal Ciudadano.” El CPT, Martín Huerta, responsable de planeación académica, declaró que el modelo académico de la UJED es obsoleto. Premisa para medir y discutir los indicadores del examen y aplicación profesional del egresado, de divulgar los trabajos de investigación de los beneficiarios del año sabático, examinar el trabajo de los cuerpos académicos y otras mediciones realmente medulares para saber cómo andamos, a la luz de 200 años que nos separan de la capacidad científica de países desarrollados en esta aldea mundial globalizada.

La rectoría debe precisar información, divulgación y publicidad, de la diferencia de símbolos, escudos, y los clichés comerciales, usar su televisión y radio. Preservar la envestidura, y que el rector declaró a Campus Milenio que es apreciada por la sociedad, reservarla de la televisión comercial que sirve a la información oficial distorsionada.

En tiempos revueltos el rector tiene con que evitar a la UJED, el apotegma de Tocqueville: “El pasado no ilumina ya al futuro y el espíritu camina en tinieblas”.