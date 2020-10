Percepción ciudadana

Izquierda y derecha

En su discurso López Obrador pregona sus ideales, extirpar la corrupción, y su política económica de por el bien de todos primero los pobres.

En su petición de una consulta para juzgar a los ex presidentes expone ideas aisladas de la democracia participativa, que se escuche al pueblo cuya opinión podría se vinculante u obligatoria para la autoridad. Reminiscencia de J.J. Rousseau y la soberanía del pueblo en votación directa, para convertirse después en la democracia representativa de la república constitucional.

A favor de la consulta el presidente argumentó con el artículo 39 constitucional que algunos llaman el derecho a la revolución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo…el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de “alterar” o modificar su forma de gobierno. El concepto de pueblo como los de izquierda y derecha son lugares comunes. Se habla indistintamente de pueblo, nación o Estado. Para poder observar mejor los hechos intentemos algunas precisiones.

En la historia idealista y el discurso político de derecha se alude al pueblo, como masa, población, sociedad, mayorías etc. Incluye a trabajadores, campesinos, organizaciones populares, clases medias, y en general a todos. Ernest Mandel, en El Capitalismo Monopolista de Estado, expone que pueblo es la alianza de obreros, campesinos y clases medias progresistas, que en momentos de crisis y cambios, definen el rumbo de la sociedad.

Concepto que la izquierda elevó a categoría, asociándole criterios de productor la riqueza con su trabajo, fuerza social, libertario etc. que tiene que ser educado para su propia defensa y que tome conciencia de clase y su lugar el proceso productivo y social, que sea una clase social para sí, y no en sí, por el hecho de tener determinado ingreso y educación. Así no pertenecen al pueblo, los ricos, los curas, los narcotraficantes, los politicastros y otros.

La ideología de derecha implica ideas imbuidas culturalmente en la familia, la escuela y la religión. Básicamente el sagrado derecho a la propiedad privada. La familia vertical y conservadora, el individualismo de que el que quiere puede, sin importar condiciones sociales. No ven bien el trabajo colectivo de sindicatos, ejidos o cooperativas porque atentan contra la iniciativa individual, libre empresa sin injerencia del gobierno. Para la derecha que reine el mercado hasta en el amor, que todo tenga precio. y claro hay derecha progresista y liberal, pero aquí son pocos.

La izquierda moderna propugna por el estado benefactor en aéreas estratégicas, empleo, inversión, salud educación, igualdad y equidad en el ingreso. Defiende el nacionalismo, ahora baluarte de seguridad nacional e identidad cultural ante la nube global de la cibernética y sus aplicaciones.

La izquierda auténtica sabe discernir entre el tejido social y la célula individual, distingue la versión holística de que el todo social tiene factores propios vinculada con las partes individuales. Tiene una descomunal tarea intelectual para el cambio social en el Estado, bastión de la ideología dominante en todas sus aéreas, ya sin lucha de clases violenta y o dictadura del proletariado. Debe alentar la democracia participativa que en México no existe, por eso no existe la sociedad civil de ciudadanos de hecho no sólo de derecho con una contextura social critica informada y exigente.