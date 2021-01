Percepción ciudadana

Democracia de EU y la transición mexicana

Hablando rigurosamente una verdadera democracia no ha existido ni existirá jamás.- J.J. Rousseau; El contrato social.

El análisis nacional acerca del conflicto de la sucesión en la Casa Blanca no es objetivo y se ha hecho con parangones inexistentes entre esa democracia y los intentos nuestros.

El suceso del Capitolio y la censura a D. Trump evidenciaron problemas en esa democracia y no atentados como lo calificaron en su mayoría los comentaristas nacionales. Piensan en conceptos de nuestra experiencia doméstica, la creencia de la democracia en contar votos y regular campañas electorales, idea primaria de la mitad del siglo pasado.

En nuestra carta magna en su art, 3.- frac segunda, inciso a): considera a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Lo que significa que nunca la hemos practicado en el trabajo, la educación, en el gobierno y menos en la economía, y sin Estado de Derecho.

López Obrador tiene razón parcial, en que las instituciones autónomas por ley han sido entidades de burocracia y simulación. El PRIAN y su socio menor el PRD nunca hicieron una crítica a esos organismos, comparsas del gobierno se aplicaban en conseguir cargos en ellos, vocales o directores en la trastienda de la administración pública federal y estatal. Dichas comisiones siempre estuvieron como aquí Durango al servicio de la mediocridad del poder ejecutivo, el que no se dio cuenta que las cosas cambiaron.

En México no existe Estado de Derecho, vea al gobierno de la 4T violando la publicidad de las causas penales ocultando información de interés público con el caso Lozoya, de García Luna, de todos los casos. El discurso contra la corrupción se desgasta, las maniobras para proteger a Peña Nieto, ya no caben en el combate a la corrupción. La 4T repite los mismo que el PRIAN, control y sumisión de los poderes legislativos y judicial al presidente, o peor, critica valedera porque se sienten diferentes.

Cual democracia, si existiera el presidente no intentaría contra los órganos autónomos de nombre, que a última hora quieren serlo. Cuales partidos, la prensa y la televisión, con excepciones, fueron funcionales a la directiva del gobierno, no vieron los robos del gobierno y se evadían en lo intrascendente. Esos órganos autónomos no deben desaparecer deben de sacudirse de burócratas, y que la sociedad con mecanismos expeditos elija sus responsables y los vigile, que La 4T permita una Procuraduría Social contra la corrupción, que bajo protesta de decir verdad fundada, se premie a los denunciantes con un porcentaje del latrocinio recuperado.

Hay muchos aspectos de los vecinos que no tomamos en cuenta, con instituciones democráticas que no obedecen a la Casa Blanca, con varias agencias de seguridad y espionaje que compiten entre ellas. Con una justica legal que nosotros no tenemos, con reglas de competencia económica, con vías expeditas del ciudadano para defenderse contra el gobierno y en sus litigios particulares. La vida política de los EE.UU aflora en diferencias que se vienen generando desde la década anterior, en lo económico, político y social. Una transición que a través de demócratas y republicanos exhibe reacomodos de factores reales de poder y de presión como veremos en otro escrito.

PD. Ayer vimos un presidente muy serio anunciando que llegará la mitad de las vacunas compradas a Pfizer porque la ONU determinó mandar vacunas a países pobres, nosotros no somos ricos. Raro que el presidente olvide que a la ONU no le hace caso nadie.