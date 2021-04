Percepción ciudadana

Estos son los candidatos, escudríñenlos, si carecen de mérito y honestidad no voten por ellos.- Pericles. 450 años AC.

Candidato deriva de candidez, candor, blancura, honestidad. Pericles en su discurso fúnebre, de Tucídides y La Guerra del Peloponeso, afirma que se reconoce a los hombres de valía llevándolos a cargos públicos.

Si los candidatos no eran limpios- vestían túnicas blancas- no se elegían para cuidar de los interés de la comunidad.

Marchan las campañas electorales para renovar aquí la Legislatura e integrantes la Cámarade Diputados, contienden dos coaliciones nacionales y partidos regionales o recientes.

Ningún proceso es igual a otro, hay novedades y semejanzas, hoy como hace décadas que en el PRI lo definitivo era ser candidato porque la elección era de trámite por el amplio clientelismo financiado por el gobierno y operado por su partido. Ahora los candidatos de Morena se sienten cobijados por la popularidad del jefe.

No es Morena o 4T, es López Obrador y su ejercicio pleno del poder presidencial, de lenguaje sencillo, con ironía y sarcasmo fustiga a sus opositores. Modificó los modos del ejecutivo absoluto, que hablaba con elegancia, florilegio, simulaciones y etiqueta. Sus contestarlos, no son oposición no te ofrecen alternativas, después de dos años de vacaciones forman la coalición Vamos por México, rechazando todo y pidiendo el regreso al pasado.

El PRI nombra sus candidatos entre los mismos y sus juniors, el evanescente PAN lo emula con procesos internos algo claros. El presidente de aquel anda jugando en spot de propaganda al bebeleche con paso atrás y otro adelante de quienes han visto esto o aquello. El del PAN anda en otra dimensión, el del PRD anda por allí.

Morena en Háganos Historia- está siempre se hace- sin organización, o directriz de López Obrador a gritos y sombrerazos designaron candidatos. Creo que hacen tenues analogías con la elección del 2018 y parece que el presidente piensa lo mismo. Si el PRIAN se apoyaba en el clientelismo y cooptación, la 4T hará lo mismo con sus programas asistenciales, circunstancias y objetivos obligan, no se justifica pero se entiende.

Va por México, en acuerdos dirigidos por el gobernador, selecciona candidatos según aspirantes y demarcaciones. Por el PRI, destaca Ricardo Pacheco, de amplia experiencia legislativa, líder de la mayor organización laboral. Como el Pípila con la losa del rechazo a su partido, y en base a su prestancia, circunspecto, sencillez y capacidad va por el segundo distrito local. Perfila un proyecto para responder a circunstancias que se visualizan a corto plazo.

No hay guerra sucia, se debe de señalar lo dudoso de los candidatos por cualquier medio, la intuición popular, y más la opinión pública se sabrá discernir las mentiras y agresiones, evolucionará el sentido común. Nos hace falta mucha transparencia que en principio ruda.

Se encamina un plebiscito, se está con López Obrador o se vota contra él. Hay diferencias entre su aceptación y la conversión a votos a Morena, tampoco su rechazo serán votos etiquetados para la oposición. Hoy día las encuestas lo favorecen.

Crecerá la aspereza y la polémica, no puede ser de otra manera. Quienes sepan los móviles sociales y políticos que inclinan el voto podrán ganar. Se delimitan los campos y las acciones entre las mayorías pobres y las clases medias en estratos y segmentos. Quien no

quiera ver fantasmas que no salga de noche. Me preocupa que la derecha siempre tiene mayor conciencia de clase que la izquierda voluntarista que todo olvida y nada aprende, dixit, Octavio Paz.