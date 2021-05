Percepción ciudadana

Deficiencia y confusión

Las campañas transcurren sin expectación, sin el entusiasmo que se pronosticó. Detrás de slogan y anuncios en los medios de difusión, hay curiosas nociones de gobierno, conceptos leves de historia, todo en deficiencia y confusión.

De las gubernaturas sobresale Nuevo León, un bastión importante de la economía del país, con empresarios que saben negociar con el centro la gobernabilidad del Estado. Con Peña Nieto querían al secretario de Economía para gobernador, no fue candidato y apoyaron al Bronco. En esta ocasión López Obrador negoció al estilo priista la candidatura por Morena de la militante del PRI, Clara Luz Flores. La candidata resultó mentirosa y el pacto del transformador puede fracasar. Los señalamientos directos contra FEMSA-Coca Cola- Oxxos y al monopolio de Bimbo, delinean un desacuerdo.

López Obrador en giras y sus mañaneras ha polarizado las campañas. O se está con él o en su contra. En clímax de centralismo presidencial su gabinete no abre la boca y ni que imaginar que vayan hacer critica de su mandato. 4 o 5 personajes de sus filas lo han criticado y no se les ha vilipendiado como ayer. Se debe sopesar que el presidente al tildar de opositores o conservadores de derecha a periodistas o comentaristas que lo critican, en es más un acicate que un desplante autoritario, promueve la polémica abierta que es mejor que la simulación anterior.

A nivel local que en muchos aspectos, no sólo el económico y el político, Durango va en reversa del panorama nacional las campañas se dividen en dos. Las tradicionales de la oposición, fotografías, anuncios por televisan y prensa. Campañas que da la impresión que nada sólo les interesan a dirigencias de partido lo mismo con los análisis de comentaristas. Los asimilados al bicentenario no preguntan ni cuestionan a los aspirantes en dos de las molestias principales de la población: Ser el Estado más corrupto y el más pobre del País. La otra estrategia es la 4T, como quiera que sea la oficial, que utilizarán en promoción del voto los beneficios asistenciales del gobierno.

Y mal harían si no lo hacen, el clientelismo de PRIAN ha sido permitido por Morena, o no han podido combatirlo. A La 4T le tiene muy sin cuidado la opinión adversa de segmentos de clases media o de la prensa, su foco de atención son los beneficiarios del bienestar que los promotores del voto o los siervos de la nación trabajaran por la causa en red. Se calcula que el beneficio de programas se traduzca en votos por Morena, apreciación con asegunes, el voto en sectores populares son predecibles pero no seguros. Creo que la elección ya esta decidida en su mayoría.

López Obrador aprovecha la inutilidad de la oposición, y ésta no puede hablar de corrupción porque se quedaría sin jefes. Deplorable que el principal factor de preeminencia del presidente que es el control de la corrupción, sea un tema vedado para la oposición. Estrategia que mantiene protegido a Peña Nieto, y dilata la exigencia ciudadana incluyendo presidentes, le faltó incluir a Ruiz Cortines para que se vea una pretensión larga y cansada, una estratagema simple con todo y encuestas. Se observa al presidente, molesto, cansado, irritable, o sin el equilibrio necesario de gobernante. En la desgracia de la línea 12 del Metro, en el que acabará con el doble de muertos por crimen organizado que Felipe Calderón, con la insolvencia del sistema de salud y los retrasos en la vacunación, a veces el presidente recurra a salidas por la tangente muy evidentes por viejas.