Percepción ciudadana

Elías Canetti: Tener fantasías es bueno para descansar de tanta realidad.

La consulta de la 4T para este domingo reviste varios aspectos en su intencionalidad, la pregunta es vaga y contradictoria. Si la pregunta logra el sí de 37 millones de ciudadanos, el 40% del padrón electoral, tendrá vinculación u obligación para que la autoridad cumpla la ley, de Perogrullo.

Nadie aprobará la impunidad, muchos lo harán en contra o a favor de la 4T. Sí se aprueba en posible que tenga las dilaciones de la justicia en este sexenio.

La intencionalidad o trasfondo de la consulta ha variado de la fecha de su promoción a estos días. Surgió a raíz de la exigencia al presidente de castigar a Salinas y Felipe Calderón. El presidente contestaba de manera reiterada que él no albergaba venganza y que no quería mirar al pasado. Posteriormente, su discurso recurrió mas a fundamentos históricos, incluyendo las disculpas que se pidió al Vaticano y a España por la conquista de México. Por esos días hay polémica sobre la consulta y el artículo 35 constitucional que las prescribe, e incluso partidarios de la 4T alegaron que el dispositivo para medir la opinión no se hace sobre delitos.

Se prepara el referéndum y el presidente declara, fiel a su postura, que él no va a participar, aunque luego pide que el affaire Pegasus sirva para invitar a la gente a la consulta. El resultado cualquiera que sea, ahora sí arrojara datos al gobierno y a sus opositores. La consulta debió pregonarse con más reflexión y menos emoción y voluntarismo.

La venta del país por Salinas, M. Sahagún, Calderón y Peña investigarse por legisladores de la 4T para que este método sea en el inicio de una práctica plebiscitaria en un país muy dependiente y muy subdesarrollado. Puede ser un ejercicio social que contrarreste, entre factores, la manipulación cultural de TV-Azteca-Televisa y del púlpito, empresas que se miran complacidas y contentos.

Las encuestas son una técnica de investigación social igual que las consultas populares, la 4T debe interpretar datos y variables. Su dimensión, el tenor de la respuesta e incidentes menores le ofrecerá indicadores de su capacidad de maniobra, del grado de empatía y proselitismo en la sociedad, de organización desplegada entre sus filas en integración y movilidad política. Medir la afinidad ideológica y en la identificación de problemas nacionales a politizar con afanes concienciar y persuadir.

Si la 4T no hace de MORENA una plataforma de principios, ideales y congruencia, el gobierno no podrá con la corrupción, no tendrá apoyo en espacios burocráticos; no podrá frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad; no enderezará la docencia y la investigación científica que están de cabeza abajo; tendrá más dificultades en instrumentar el outsoursing que anda en veremos, no habrá la imprescindible reforma fiscal a fondo.

Varios conceptos que mencionó el presidente en el Alcázar de Chapultepec son idealistas, y en ellos subyacen interrogantes de económica política en procesos viejos y nuevos, que no se discuten en foro político mexicano. Temas de suma importancia como la educación y su revolución. La mención de China y su poderío se explica en parte por la radical revolución educativa y científica que experimenta. El presidente debe recordar que desde hace una década y en razón de los datos por el expuestos, varios países de Sudamérica ya tienen mayor comercio, crédito e inversión de China que de los EE.UU.

Del referéndum la oposición a la 4T revisará sus objetivos y tácticas, según se verá.