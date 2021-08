Percepción ciudadana

El presidente concentra el mando

Erich From, analiza la libertad del hombre, examina desde las tesis calvinistas y luteranas, que en el protestantismo fincan la libertad del hombre moderno en el capitalismo en boga. Apuntan la responsabilidad de base de la libertad.

Los abogados saben que la conciencia y la libertad son pilares de la responsabilidad, conciencia de los resultados de hacer o no hacer, y libertad para hacerlo o no hacerlo.

López Obrador ejerce una presidencia vertical, más si no hay crítica de sus colaboradores, si les dice señores el sol es cuadrado, aceptan. No es culpa del presidente que tampoco ha hecho nada por corregir esa petrificación. La mañanera que pierde cobertura sirve para todo, se habla de vacunas, de medicinas, de corrupción- nada más se habla- sus secretarios sólo comentan las ideas de López Obrador, no le agregan nada, sólo Ricardo Monreal critica ordenes y luego retrocede. Prometieron la transformación y que serian distintos.

El presidente ha demostrado que no existe democracia. Que había un presidencialismo simulador que cooptaba a grupos de presión con cargos y prebendas. El presidente ha cuestionado burocracia, para que la Contraloría o el órgano de transparencia, y afirma con toda razón que la Cámara de Diputados en su artículo 73 constitucional tiene facultades para llama e investigar a quien sea. Todos los vocales de los órganos no autónomos, el INE y TRIFE etc., fueron cuotas a los grupos sumándolos de comparsas. Lo que afectó al PRIAN que no puede hacer campanas si no es con dinero público, el PRIAN y los pocos del PRD, entran a la nómina y se aferran. No encuentran candidatos, no tienen forma ni fondo.

El presidente concentra el mando, evita en su partido debate, no dirige la confrontación ideológica, sigue repitiendo los vicios de lo que llama neoliberalismo, reta a la revocación de mandato sabedor que la oposición no pinta, y piensa, o me quedo o el diluvio.

Hay una concepción equivocada de raíz. Ni Morelos, ni Juárez o Madero hicieron la historia, la hacen las masas orientadas por ideales que guían la acción. Muy importantes la acción de los héroes, éstos no hubieran hecho nada si las condiciones sociales, económicas y políticas no afectaran a los trabajadores del campo y la ciudad.

Hay negación al presidente en la Suprema Corte con la declinación a reelegirse de magistrado presidente Arturo Zaldívar, la defenestración del magistrado billetes dócil amanuense de palacio, el endurecimiento en frontera por parte de los EE.UU., el descontrol en la pandemia, la violencia del crimen organizado que está peor, la poca producción de alimentos y la inflación. El supuesto insulto de un magistrado del TRIFE pasó sin el menor interés de sus seguidores, no tienen influencia de carisma o liderazgo.

Aquí en Durango la coalición sobre la gubernatura no es firme. El PRI, no irá a ningún lado si no cuenta con los dineros de 2016, al PAN le quedan unos días para definirse, le quedan diluidos principios. A regañadientes, les molesta que el Bicentenario les incrustara, “panistas” genéticamente modificados con Castrellón, Rivas, Maturino, H. Flores o A. Alanís. El gobernador es priista y ya dio muestras acomodaticias promoviendo la consulta y en su calidad de presidente de la COGAN. En MORENA candidatos hay, los priistas o de derecha, los que no tienen ideas y valor crítico, que es la consigna presidencial, y los que hay de izquierda decente que esperan reglas claras del centro, como en el PRI. De momento nada para nadie, dependemos de la suerte del presidente y los artificios del gobernador en su afán de protegerse con López Obrador.