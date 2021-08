Percepción ciudadana

La senadora sigue la línea de AMLO





La senadora Margarita Valdez Martínez, informó de su labor legislativa en su tercer año. Ante nutrida concurrencia representativa, campesinos, mineros, mujeres, profesionistas, académicos y activistas de Morena.

La acompañaron un grupo de senadores de otros Estados encabezados por Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado.

Un acto bien organizado en donde de manera ágil y concisa informó por disposición reglamentaria, su desempeño en las distintas comisiones de que forma parte y sus gestiones propias. Atención a ciudadanos solicitantes de trámites o de apoyos en especie, y representación política a grupos en diversas gestiones.

El contenido y el estilo de su informe guardó la tónica de la 4T, y sus acciones de legislativas las relató como ella es, directa, sin adornos, concreta. Habló de rezagos, observaciones y fue autocritica.

Frente a un auditorio atento la senadora informó y se comprometió a más, ella es precandidata al Gobierno del Estado. Monreal en su mensaje ponderó la consistencia de trabajo de la Margarita, y habló de argumentos para la revocación del mandato. El líder camaral dijo en una entrevista que dentro de Morena son posibles candidatos al gobierno local: Margarita Valdez, Gonzalo Yánez, Marina Vitela y J.R. Enríquez. Aseveró que si bicentenario no publica la reforma a la ley orgánica del congreso cometería delitos.

La nota despuntó por no incluir a Manuel Espino, que no descansa en promoverse sin ideas en esa carrera. En días pasados montó un espectáculo en la trifulca del Congreso. Veremos adelante las andanzas de ese personaje contra López Obrador en el 2006, y los resultados infructuosos de sus amigos, Julio Scherer y Alfonso Durazo por conseguirle una posición de mayor importancia.

La visita de Monreal revistió mayor interés porque horas antes había fracasado el segundo intento de la 4T en la comisión permanente para un periodo extraordinario y aprobar ley de la revocación del mandato. En esta ocasión el presidente puso a Scherer y Sánchez Cordero a cabildear y no pudieron, ni modo de que J.R. Enríquez ofreciera otro cambio de partido en el Senado. Antes Ricardo Monreal mencionó que había proyectos de reforma electoral, el presidente lo atajó anunciando que habrá convocatoria abierta a grupos y expertos en la reforma electoral en mentís al senador, que ha dicho que estará en la boleta para presidente. El presidente al no alentar la crítica lo hace recurrir a políticos de la oposición de derecha como Javier Corral, hay demasiada deferencia con los gestos del presidente.

Margarita Valdez visita y atiende todos los municipios, conoce los problemas económicos regionales, organiza grupos a Morena, con un lenguaje claro es la única que cuestiona al Bicentenario. Declaró que se investigue las despensas que ha otorgado porque no hay transparencia. Y si, no hicieron pruebas, regalaron motocicletas a restaurantes, y 50 mdp, en créditos a amigos cuya información fue cínicamente reservada. La senadora sigue la línea anticorrupción del presidente, hace prosélitos entre ciudadanos y trabajadores.

Gonzalo Yánez que pudiera ser candidato en alianza con el PT, este senador como Margarita trabaja en la base, y son ajenos al Te-canasta, al exceso de prensa y a las declaraciones vacuas de los otros aspirantes de Morena. Mientras en el PRIAN en PAN no saben a qué jugar con Aispuro, el PRI cree que no necesitan tanto la alianza con el PAN y se estiman autosuficientes para la gubernatura. Al gobernador lo trabajan para las finanzas de la campaña, ¿si cuando manejaban el erario sus clientes y asalariados no le respondían, ahora podrán?