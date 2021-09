Percepción ciudadana

Estados Unidos no tiene amigos…

Tal vez John Foster Dulles si dijo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Que no nos distraiga eso diría Ken Salazar, embajador norteamericano. No haber reglamento para el grito de independencia da pie a suprimir o anexar personajes e ideales a modo de los presidentes.

Total, el protocolo que han seguido no trasciende a los simbolismos, importantes para la idiosincrasia que sostiene el nacionalismo que nos queda en costumbres, tradiciones, religión, convencionalismos sociales etc, y el consenso hacia la autoridad, intuida como nexo necesario de sentido de comunidad y estabilidad. En la ocasión se desarrolló la reunión de la Comunidad Económica de Centroamérica y el Caribe (CELAC) con el objetivo de acabar con la Organización de Estados Americanos (OEA) sometida a la orden de Washington.

Se invitó de manera especial al presidente de Cuba, que pronuncio un discurso al alimón con López Obrador, de Cuba y el bloqueo que ha sufrido del imperio.

El presidente volvió a pedir que Cuba sea declarada patrimonio de la humanidad en reconocimiento a su resistencia. Mencionó los castigos que sufrió Miguel Hidalgo, los insultos que le hicieron, un relato de historia idealista, de derecha contrario a la fundamentación materialista de izquierda.

Largo recorrido por la integración económica de América Latina, La alianza para el progreso, el MERCOSUR, la ALADI, el SELA, o el más reciente del BRICS con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Nuevas fortalezas económicas que harían frente a EE.UU y a la Comunidad Económica Europea, y según las fantasías de Jalife-Rahme dominarían la geopolítica. Por intenciones no ha quedado.

La presencia de Díaz Canel, y las alusiones del presidente no tienen el impacto que se le quiere dar, exageraciones de opositores y partidarios de la 4T. López Obrador presionado por D. Trump no tardó en enviar Guardia Nacional a contener inmigración centroamericana hacia los EE.UU, en la frontera es enérgica por orden presidencial.

A la vez alaba a Cuba y critica que se mal con el bloque, no es cuestión de cómo se vean sino de interés político. Un hecho simple que se califica intencionalidad de incomodar a J. Biden. Como en Roma que en tiempos de la URSS, votaban por el Partido Comunista para restarle injerencia al Vaticano, que de Ratzinger para atrás eran llanamente aliados del imperio, y lo fueron de Hitler.

D, Trump afirmó que con J. Biden China en tres años dominará más a los EE.UU. Biden resultó un presidente dubitativo, tal lo juzgan Clinton, Hilary y B. Obama, que lanzó a Hilary, luego de perder con ella, Obama impulsó a Biden por ser más dócil que ella. Biden no puede con la reforma inmigrante que prometió, la salida de Afganistán se le reprocha de fracaso, y ahora el presidente mexicano lo desairó y no lo felicito, y le incomoda con loas a Cuba.

Hecho sin la relevancia que alegan algunos aficionados de izquierda. Tuvo mayor importancia la visita de Fidel Castro en apoyo a Salinas, y que para aquella Izquierda que lo idealizaba, fue darle la espalda la fraude cometido contra al hijo del general Cárdenas que tanto les ayudó para su revolución.

Buena intención de López Obrador por centroamericana, su discurso critica a los EE.UU. que el progreso no es justicia, y se equivoca. Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía dice: El progreso es un proceso de cambio social y aprendizaje democrático. El progreso es crecimiento económico y cultural, en tanto igualitario y justo. En la algarabía de la CELAC, Maduro le pidió a López obrador, más acciones y menos discursos. Hay que estudiar la experiencia de J. Múgica, de Lula Da Silva y otros luchadores latinos.