Percepción ciudadana

Maquiavelo: Más se avanza en la disputa y antagonismos





La reforma eléctrica del presidente fomenta la politización y la polarización. Deben politizarse los asuntos de interés general, se polarizan al tomar posiciones al respecto.

Existe un debate pobre de contenido, de refutación y alternativas, y ni modo se dice coloquialmente, que la cuchara no puede sacar lo que la olla no tiene. W. MiIls, documenta cómo la calidad de la política depende de la capacidad de los políticos.

Según C.Marx, el lenguaje es la expresión concreta de la realidad. Nuestra clase política enseña el nivel socio cultural general. O la paráfrasis que hizo Octavio Paz, omitiendo el crédito: Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es lenguaje. Luego entonces no hay nada extraordinario.

Mientras tanto los partidos y grupos locales hacen agua. En MORENA los aspirantes al gobierno repiten prácticas y vicios priistas, exceso de declaraciones sin contenido, y sus precandidatos varones aburren. Sin substancia los aspirantes buscan entrevistas en la prensa, sin proyecto, sin ideología, eventos, desayunos cual pretendientes al diploma de Mr. Amigo, que otorgan comunidades de paisanos en los EE.UU.

Prevalece la aceptación popular hacia el presidente y quien él elija-Nosotros votamos- será el gobernador de Durango, con o sin alianzas en la oposición o a su favor. Aunque nunca se deben descartar imponderables, la alianza PRIAN-PRD todavía no es, y le salen serios obstáculos. López Obrador parece ensañarse con su débil oposición, pero repetidamente los reta a organizarse y manifestarse.

Cualquiera se confiaría sólo de estar en el PRIAN a M. Cortés y A. Moreno (Alito). Cortez, herencia de R. Anaya, es el más inepto dirigente formal que ha tenido el PAN. Al del PRI lo persiguen investigaciones sobre su corrupción, además no tiene capacidad para sortear la presión de sus patrocinadores Salinas-Peña Nieto, los reductos nacionalista que aún hay en ese aparato electoral, y la suerte que le depare su expediente como ex gobernador. Carentes de entereza ambos dirigentes aceleran la declinación de sus partidos.

La alianza local figura un castillo de naipes, el PRI se exhibe solícito al gobernador del que los mantiene con oxigeno o dinero. Sus posibilidades electorales dependen mucho del bicentenario y harán lo que sea. El PAN se convierte en un estorbo para una viable oposición en México, y aquí en su interior pierden presencia los auténticos panistas que quedan, contra los acomodaticios de la nomina y la burocracia.

Las dos tendencias saben que del Bicentenario habrá dirección y menos respaldo económico. Unos intuyen que el gobernador se aplica en atender a López Obrador por razones del futuro inmediato y la rendición de cuentas, hay evidencias. La mayoría, débiles de principios se dividen en burócratas y los cándidos.

De la reforma eléctrica el ex secretario de Energía P. Joaquín Coldwell, aseguró que a la fecha habría 200.000 mdd invertidos, el presidente afirmó que no han pasado de 8,000. Ignorantes o ilusos, los tecnócratas incultos dieron por extinto al Estado, que la competencia económica nos daría problemas y que al final nos haría competitivos. La rectoría del Estado con bases constitucionales deriva de la experiencia, Telmex, Telcel, La banca casi toda extranjera, Femsa –Coca Cola, Femsa-Oxxo-, Bimbo, cervecerías Modelo y Cuauhtémoc, etc. Por el prianismo y su tecnocracia de libre mercado y malinchista, somos más pobres, más desiguales, y más dependientes. De cual competencia hablan. Como con la nacionalizan de la banca, esta iniciativa del gobierno es vista en el extranjero necesaria.