Percepción ciudadana

La sociedad líquida, descrita por Zygmunt Bauman y otros autores, nos explican lo diluido de hechos sociales y cambios en la valoración moral individual. El síndrome de la prisa, la manipulación de la moda, y la solidaridad social pierde sus virtudes morales y sus ventajas políticas.

La mucha información y poca comunicación es abundante en noticas por redes de internet con posverdad y superficialidad modifican patrones de conducta en individuos y personas.

Difícil sustraerse a la marea. La celebración reciclada de la Revolución Mexicana con locomotoras, adelitas y caballos, y la información proveniente del discurso del presidente en Washington en la cita con presidentes de Canadá y EE.UU, orilla a reflexiones. Se supuso que le reclamarían a López Obrador su iniciativa de reforma eléctrica y las posibles afectaciones a inversiones de canadienses y norteamericanos.

Del tema no hablaron, la reunión fue igual que otras, buenos propósitos de intercambios, tratado de libre comercio etc. El hecho de D. Trump en su gobierno cancelara la cumbre hizo esperar sorpresas. López Obrador la califica de productiva, a J. Trudeau, de Canadá, al no tocarse sus inversiones en México, la reunión fue de cortesía.

El presidente agradeció de antemano la iniciativa de J. Biden para la inmigración, que sólo para México sería protección a 11 millones de paisanos, sin a otros millones de latinoamericanos que beneficiaría. Iniciativa que se presume que ni los propios demócratas apoyarían porque son más duros que los republicanos al respecto.

La Ley Simpson-Mazzoli, cuando Ronald Reagan en 1984, regularizó a 8 millones de indocumentados por convenir la mano de obra barata a sus empresas, tiempos en que el imperio no tenía la competencia de China, de la India y asiáticos en alimentos y tecnología.

Una iniciativa de un J. Biden que pierde aceptación ciudadana y de malos resultados económicos. Había la inquietud de que la Casa Blanca por debilitamiento político de su huésped criticara a López Obrador en inmigración y narcotráfico, del control de armas sólo palabras.

El presidente dice que nosotros tenemos la mano de obra y ellos los capitales, que por tanto nos necesitan. Afirmación débil en perspectiva ante la robotización que desplaza al trabajo vivo en el campo y la ciudad, operan 250,000 robots en la agricultura.

Que en San Francisco o Nueva York, como en Tokio robots entregan pedidos de comida rápida en zonas urbanas de alto desarrollo. Que el dispositivo ALEXA, un artefacto que mientras se afeita o desayuna le proporciona datos de la bolsa de valores, las ofertas comerciales, la información política o cultural, una pieza de música clásica etc. En México crecen los usuarios del aparato.

Hace doce años Carlos Slim, amigo y contratista de la 4T, expuso que estamos a pocos años de pagar la jornada laboral con 4 días de trabajo por tres de descanso y sueldo de 7 días, porque avanza en desplazamiento de humanos por los robots. Llegaremos pronto a ese dilema entre la falta de empleo y la productividad de 5G.

La iniciativa del presidente se funda en el nacionalismo no bien expuesto, nacionalismo que sin paradojas coincide con la globalidad comercial y de información. No es un contrasentido que la globalidad y sus efectos promueven el nacionalismo, lo que propugna

D. Trump como única salida para recuperar la supremacía de los EE.UU. Pero en el nacionalismo rústico de la 4T no se sabe qué entiende de encomia moderna. No tiene argumentos para justificar al Ejército en la encomia ni sus riesgos. La productividad indispensable para México no se ve por ningún lado.