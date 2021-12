Percepción ciudadana

En México la derecha es cultural, no política





Una apreciación válida de Carlos Monsiváis, cuando la discusión de la transición política en el país, que cual si fuera una moda, tuvo resonancia a principio de siglo y luego se olvidó.

Tal sucedió con la propaganda de la reforma del Estado, cuyo alegato legislativo coordinó Porfirio Muñoz Ledo, al grado de aprobarse una ley federal con ese propósito y ahora es tema archivado. De nuevo y en base a nociones de primera mano, en corrientes políticas que se asumen de izquierda o derecha, en torno a la 4T se endilgan adjetivos y conceptos erróneos.

La derecha tradicional y anodina se encuadra en lo que Octavio Paz le argumentara a José Revueltas: oportunista y acomodaticia. Y de la que se presume izquierda, todo olvida y nada aprende. Sin ética de conocimiento, la calificara José Múgica. Con menos antecedentes, en México y Durango presenciamos a una derecha conservadora o gris, y una izquierda partidista en la que hay activistas voluntaristas o pedestres.

La alianza Va por México que dirige José Rosas Aispuro es de inclinación de derecha, la alianza de Hagamos historia -la historia siempre se hace- es de inclinación progresista y popular. Una depende del gobierno estatal y la otra del gobierno federal, una no funcionará sin recursos públicos y la otra depende que la aceptación popular del presidente mantenga ese nivel y desde luego del respaldo de las personas que reciben becas o pensiones.

En la alianza de Va por México confían que el gobierno del Estado patrocine el clientelismo de votos con obsequios personales o de familia y la cooptación de grupos. La 4T con modos más refinados se promoverá con la cobertura universal de los programas del bienestar

La asociación del Bicentenario es débil, en el PAN hay militantes que reclaman que el candidato a gobernador sea de ellos y piden reciprocidad al gobernador. Hay militantes que piensan que de no encabezar la alianza son más los riegos que las probabilidades. Dominan los burócratas y esa corriente light que está en la dirigencia que se desempeña como atendiendo una boutique.

La actuación de los líderes nacionales del PRI y del PAN -peores sólo se recuerda a Espino y al de la Roque señal- les ofrece referencia de una vía propia observando la estrategia del Movimiento Ciudadano que gobierna en dos Estados muy fuertes. Discuten posibilidades en buenos términos, pero dominan los burócratas o asimilados influidos por algunos ex presidentes agradecidos con Aispuro.

La burocratización del PAN no es nueva, la predijo Luis H. Álvarez, que al triunfo del esposo de Martha Sahagún anticipó: Que ganar la presidencia no sea perder el partido. Y sucedió. Sucumbieron a los factores internos del poder que mucho criticaban, parafernalia, escoltas, aviones y la funcionalidad y cobertura del ex Estado Mayor Presidencial.

El PAN es un partido de simpatizantes y pocos militantes. Votan por él personas y grupos de derecha o conservadores, de principios de orden y disciplina, sectores de clase media, equilibristas, justicia a medias, educación formalista, clerical y si se puede privada; mínima injerencia de estado en la economía e individualismo sobre el trabajo colectivo; economía de libre empresa y propiedad privada y rechazo a la propiedad social o de Estado.

En términos generales no aceptan que el Holismo tiene en la vida social principios, reglas y convencionalismos necesarios, que corresponden al desarrollo del individuo como persona en sociedad. El todo no existe sin las partes y estas necesitan del todo. No aceptarlo es ser de derecha.

No se extrañe que en la 4T hagan política de derecha y muchos se digan de izquierda, y son de derecha.