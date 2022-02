Las tesis de Zigmunt Bauman acerca de la eventualidad de la sociedad líquida, de la modificación rápida de reglas o rituales que inciden en el sentir de los símbolos e implican todos los ámbitos sociales y percepción ciudadana.

Tiempos en que la competencia desplaza a la solidaridad social y los individuos se ven abandonados a sus escasos e insuficientes recursos. El liderazgo político ha sido reemplazado por el espectáculo, la publicidad y las relaciones públicas.

Bajo esas premisas las acciones de las alianzas partidistas con fines de la gubernatura se formalizan sin incidentes mayores, los pronósticos de deserciones de grupos dentro de los partidos, o entre dichas organizaciones no se han dado. La alianza Va por Durango y los conflictos pronosticados en prensa fueron barruntos. Donde pudo haber algún diferendo de principios era en el PAN entre grupos de buena fe para no decir ingenuos, y facciones o actores que saben de la intencionalidad o valores entendidos de aliarse con el PRI. Este partido siempre supo lo que quería y le midió los movimientos al gobernador en una relación simbiótica de organismos aparentemente distintos con ventajas recíprocas. El partido obtuvo soporte económico y en especie, y el gobierno no tuvo oposición en el Congreso en su obscura y sospechosa administración presupuestal.

Por el PAN Jorge Salúm era en el único candidato con posibilidades de competir y ganar al candidato de Morena. Empezó a recorrer municipios, recibió apoyo de grupos de interés del partido. Se conoció algo de la discusión que antes se daba en esta organización, se debatía, se criticaba y casi siempre terminaban agrupados, eran de mayor peso en la oposición de lo que han sido en gobierno del Estado.

La última experiencia que tuvieron fue cuando José Ramón Enríquez Herrera pretendió enseñorearse en su recién ingreso a este partido, maniobra que no fue de mucho daño para ellos, como sí lo será ir en alianza preconcebida inventando un precandidato en Héctor Flores con despliegue y recursos. Disciplinado Salum, en declaraciones posteriores dijo que no hubo piso parejo ventilando que buscaría reelegirse.

Los hechos develaron contrasentidos entre los panistas de ayer y los nuevos burócratas a la orden de Aispuro. El presidente municipal pudo hacer crecer su aspiración si no se hubiera sometido al Bicentenario. No hizo nada cuando el Bicentenario a la antigüita, promovió a cercanos y parientes sin ninguna posibilidad. Ya en alianza a Esteban Villegas no le será fácil el voto de panistas, en el PRI habiendo recursos para el clientelismo, votan por el que les pongan.

El desarrollo de las campañas dejará en claro confirmar o borrar conjeturas sobre los objetivos de la alianza Va por Durango. Si es real o busca en el camino una negociación con López Obrador-que negocia todo- para allanarle el éxito a Morena, hay indicios y posturas del Bicentenario que así lo indican, no fue casual el apoyo que ha recibido de los legisladores del PRI quienes han sido los mejores sus apoyadores.

En Morena seguirán dándose conatos, se dan el todo el país porque el partido no lo es tal, no tiene dimensión orgánica ni estructura ordenada, todo lo es el presidente. Sus virtuales adversarios hoy no es la alianza vapor por Durango, la de Juntos Haremos Historia va a depender del control de la inflación, de contener la pandemia y de contrarrestar la percepción de impunidad, violencia del crimen organizado y la pasividad de la 4T.

Observaremos cómo utilizan los medios convencionales, los electrónicos por internet, televisión y cómo se difunden y divulgan en estratos sociales, oficios, sexos, y edades de los electores. En el voto influyen muchos factores sociales, debemos precisarlos.