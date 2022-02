Percepción ciudadana

Expectativas decrecientes

La Ética de la responsabilidad del político, de M. Weber, en El Político y el Científico, es el fundamento de lo apuntado por Umberto Cerroni, de que en política cuando no hay proyecto todo se vuelve operación y maniobra, razón que impide la práctica de reglas y valores democráticos.

La responsabilidad y vocación del liderazgo es ofrecer soluciones a problemas comunes, para eso solicita el respaldo a él y a su partido en elecciones o sin ellas. Si en la campaña electoral en juego se carece de proyectos y solidez en partidos, la publicidad se concentra en los candidatos, no hay propaganda y compromiso por cambios de fondo, no se distinguen opositores de gobiernistas, no ofrecen ni tan solo ideas contra la corrupción, el desempleo o la proliferación de narcomenudeo.

En el PRIAN se entiende, no en Morena que venía a transformar, no dijeron qué pero venían. A los que se dicen de izquierda no le mereció atención el deplorable papel de los legisladores de Morena y el PT en la legislatura pasada, y todavía los de la Laguna quieren otra oportunidad, cinismo.

Los prolegómenos electorales son de ventaja para Morena, mejor dicho para López Obrador, y se miden diferencias en sectores y regiones. Morenistas de origen celebraron una convención nacional el 5 de febrero en la ciudad de México. La prensa relata que participaron intelectuales, y exfuncionarios que renunciaron o los excluyeron del gobierno federal, y otros vigentes; Paco Ignacio Taibo, Jaime Cárdenas, John Eckermann, se vio a Roger Bartra, no se informó si estuvieron Porfirio Muñoz Ledo o Enrique Dussel y otros más de izquierda instruida que se anunciaron.

La demanda general, según se predijo, fue reordenación de Morena, democracia y redefiniciones en la bases. Fuerte rechazo a Mario Delgado, a sabiendas de que él hace lo que le ordena el presidente, se volvieron a omitir comentarios directos al presidente de actitudes patrimonialistas, y maximalismo por eso del testamento político.

El hecho concreto es que asoma una discusión crítica y sana al interior de Morena para darle estructura y objetivos de partido. El no educar una organización con masa crítica con doctrina e ideales para la acción resultó en que el outsourcing siga rampante, de que el fondo se oculta diciendo desde palacio que se pagará reparto de utilidades. El outsourcing sigue en contratos de trabajadores para que le trabajen a un tercero, y éste no tenga ninguna responsabilidad ni le hagan sindicatos o reclamen estabilidad laboral. Es manejar al Banco de México con criterios de esencia neoliberal, es el regreso de Romero Deschamps a Pemex. La austeridad o recorte de personal burocrático, y la violencia contra periodistas, son paradoja de la 4T.

En Durango, Morena y su candidata tendrán que sortear los efectos, de la afiliación a discreción para ganar la Presidencia, aquí se reproduce y divide opiniones entre sus grupos por falta de capacitación política y fidelidad a una teoría de izquierda actualizada.

Con igual resonancia que Esteban y Marina, Leticia Herrera visualizó una coyuntura favorable en la correlación de fuerzas o estira y afloje de partidos y grupos. Midiendo fortalezas, debilidades, capacidad de maniobra y operación, había probabilidades. Lety Herrera incide en el mosaico electoral, tiene luz propia, amigos y partidarios en ciudades y municipios y enclaves en partidos. A diferencia de los demás, es primero empresaria, ocupa muchas familias, tiene simpatizantes y seguidores o clientes. Su presencia no ayuda a Marina Vitela en el supuesto de la candidata de Morena tenía a la Laguna en puño de la mano por la cobija de popularidad de López Obrador. Partidos de carátula y sin propuesta anticipan todo, menos compromiso social de candidatos.