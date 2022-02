Percepción ciudadana

El presidente se enfrascó con el periodista Carlos Loret de Mola por revelar una casa habitada por uno de sus hijos en Houston, Texas. El cómodo inmueble pertenece a empresa petrolera contratista de Pemex, y en la que trabaja en buen nivel su nuera.

El presidente se molestó, y hace recordar que él insistió que ante la corrupción que no respondía por su familia, sólo por su hijo menor de edad. El periodista señaló conflicto de intereses y López Obrador lo rechaza.

Precipitación presidencial, enojo o lo que sea, la discusión lleva días y la información que negaba el presidente la contradijo el director de Pemex, afirmando que la empresa donde trabaja la esposa del hijo del presidente, en este gobierno ha recibido contratos por más de 8,000 millones de pesos, el doble que en los dos sexenios anteriores. El conflicto de intereses se tipifica.

Luego, López Obrador violando preceptos constitucionales, fiscales y protección de datos personales dio a conocer los ingresos económicos de Loret de Mola en el año 2021, diciendo que el periodista ganaba más que el presidente. Mal proceder con la información y peor la comparación. Igual que cuando el esposo de Martha Sahagún le subió a $160,000 de aquellos, a sus secretarios porque los gerentes de empresa privadas recibían hasta $250,000 mensuales.

Aquella declaración como esta, confunde que el funcionario público es un servidor público, de inclinación política, no es un gerente. Periodistas, empresarios etc., son a veces socios de sus empresas, trabajan por comisiones o tienen acciones financieras en ellas, los funcionarios públicos tienen una responsabilidad pública.

Lo más delicado es que el presidente olvida el contrapeso que debe representar la prensa como eslabón de la sociedad frente al poder, que sus exigencias son necesarias al igual que partidos, empresarios, y sindicatos. Que hay exigir y pregonar por el poder es veracidad y capacidad de funciones para equilibrio democrático. Los gobiernos progresistas promueven la crítica para corregir y medir su trabajo, es como el reflejo o espejo de resultados, una prensa objetiva y verás, es indispensable.

El periodismo objetivo disminuye la proliferación de panfletos y pasquines, en España y Chile al dejar atrás férreas dictaduras surgió lo que llamaron el destape. Muchas ediciones viscerales, alarmistas y de escándalo, que poco a poco fueron saliendo del panorama gracias a fuentes de prensa de calidad ideológica y calidad intelectual de políticos reformadores. Claro que siguen publicaciones o ediciones vulgares, pero es minoría. Dijo Karl Popper: preferible algo de libertinaje que autoritarismo fascista.

En esas estamos y entonces declara la “pausa” de las relaciones diplomáticas con España por las desproporcionales ganancias de empresas españolas en Pemex y la CFE, en concesiones obtenidas en los gobiernos de los sexenios de la ambiciosa Martha, de Calderón y de Peña Nieto. Concretamente con Iberdrola, de la que F. Calderón es consejero directivo, de Repsol por las mismas, y en donde deben incluir a Unión Fenosa, hoy fusionada, que obtuvo pingües contratos con gobiernos de PRIAN.

Hay empresas españolas que trabajan y contribuyen a nuestro desarrollo, no por Iberdrola o Repsol se debe hacer tabla raza. Allí están el buen marido, Calderón y Peña Nieto. Dijo López Obrador que el presidente sabe todo, ellos autorizaron las concesiones que se califican leoninas, por qué no se deja de proteger a Peña Nieto, no darle vueltas al asunto y llamarlos a cuentas. Con España tenemos mucho más que negocios y empresas, no hay lugar para romper relaciones a su criterio, tal asentó al decir que después de irse él, se pueden normalizar las relaciones.

El presidente se ve cansado, molesto y solo, debe darse una pausa en sus modos.