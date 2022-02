Percepción ciudadana

Es verdad con Maquiavelo, que las sociedades avanzan más en el debate, la confrontación de ideas y la politización de contradicciones sociales, que el inmovilismo en aras del orden y la institucionalidad.

La gobernabilidad es eficiente cuando quienes ejercen el poder o el liderazgo conducen el debate con solidez intelectual, mecanismos de participación y derrotero político a seguir.

La 4T en su concepción permanece difusa y sin fondo teórico, a veces se definen como partido y otras como movimiento social sin precisar que entienden por tal. Alusiones por la tangente, de revolución, reforma o lucha civil. Sus representantes populares de legisladores, se reafirman en sus admiradores. El presidente ha dicho preferible la justicia que el derecho, y en denuncias de corrupción de colaboradores y allegados, pide pruebas, datos, y meticulosidades del debido proceso, no es fácil tratar de estirar las circunstancias a voluntad.

La conferencia mañera para dirigir la discusión de la agenda política tiene ventajas y riesgos como todo. La marea de su popularidad inicial, las porras en sus visitas y la vaciedad de la oposición, pueden influir a centralizar el mando y estar expuesto a efectos de culto a la personalidad o solipsismo-proclividad de creer que solo uno piensa. Al ser el único que manda y la única voz publica que anuncia las buenas, de manera inseparable carga con las malas o lo que falte. López Obrador dice ser de izquierda y la verticalidad de su proceder contradice al materialismo histórico de dirección colectiva en consejos o cooperativas, son concepciones históricas idealistas pensar de Madero y Juárez artífices de la reforma y la revolución. Es tesis de izquierda que en ambos héroes visionarios sus logros no se explican sin la disposición de masas, clases y partidos en determinadas y conflictivas condiciones sociales.

La 4t ha incidido en reformas al aparato de gobierno, todavía no hay intentos de modificar la estructura económica, la que debe aplicarse es la regulación del outsoursing, está pendiente la protección de los derechos sindicales porque ya regresaron las mafias en Pemex. Es lamentable que renovaciones sindicales en la industria automotriz hayan sido mejor impulsadas por autoridades laborales norteamericanas, en vez de las nacionales. No se sabe qué pasaría si los inspectores del trabajo norteamericanos, al amparo de las cláusulas aceptadas en el tratado de comercio con ellos, decidan inspeccionarnos.

Dice Gabriel Said, en su antología general, que “el verdadero poder ejecutivo en México es el poder de compra. En sentido estricto: Compras, contratos y concesiones del poder público”.

Los periodistas y columnista que fustigan a López Obrador, lo hacen en su persona, le llaman autoritario, impositivo, populista, simplista etc. El presidente es otra versión del presidencialismo, de la idea general en su infalibilidad, poder personal, ahora de patriarca a caudillo. Los anteriores eran refinados y protocolarios, y en esencia iguales, ahora con menos gastos en publicidad, más libertad de expresión que no es propósito convencido de la 4T sino resultado de episodios valerosos anteriores. Fuera de habladas y decires las cosas no se han modificado gran cosa.

Las obras del presidente buscan recuperar el control del Estado en lo estratégico, en lo que es patrimonio común. Lo rechazan algunos empresarios y hablan de monopolio contra la competencia, sólo que para México uno de sus obstáculos para el desarrollo es que no hay competencia económica, y no se ve para cuando la habrá.

El poder de la cúpulas sigue intacto con sus monopolios, en el extremo con los pobres en programas de ayuda improductivos siguiéremos en la mismas.