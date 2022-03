Percepción ciudadana

Ya lo había dicho René Delgado, se coincida con él o no, de que crece el zumbido de las recriminaciones políticas y no tienen para cuando menguar. Los dimes y diretes que se multiplican por las redes de internet, son parte de un proceso de crítica motivado por la presidencia de López Obrador. Muñoz Ledo, menospreciado hoy en Palacio Nacional dijo:

López Obrador derrumbará el cascajo de utilería del aparato burocrático y de simulación del PRIAN.

Experiencia que no se ha discutido en forma, al igual que otros temas que deben ser discutidos. La irrupción espontanea de las mujeres defendiendo sus derechos y exigiendo un trato social digno. Que no haya impunidad en femenicidios, que la autoridad cumpla con su deber y contribuya en cultura y legalidad contra los prejuicios sociales y desigualdades que sufren las mujeres.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, observaremos la creciente conciencia de la mujeres por sus derechos, y habrá grupos radicales, son los menores por hoy inevitables. Los vandalismos son consecuencia de hechos de represión sin permisibilidad de participación social de autoridades, o comprensión de organizaciones, protesta que se impone a una población mal informada y manipulada con viejos patrones culturales. La mujer en este país cumple con muchas ocupaciones, muchas a comparación de otras naciones con igual desarrollo. No obstante existen pocos análisis o publicaciones acerca del carácter de la mujer que parte en dos la idiosincrasia del mexicano, y que encierra como diría S. Freud, un continente por conocer.

La educación en México no merece la atención de la 4T ni del presidente, un gobierno que no tiene lineamientos de educación actual o futura. En la carrera de la ciencia y la tecnología es significativa que la directora del CONACYT afirmara que no se apoyaría la ciencia neoliberal. Absurda declaración, tal vez quiso referirse a programas, a no ser que pensando en Hitler que no impulsó la física nuclear porque era ciencia judía, que al final resultó mejor.

En ciernes la aplicación de la computación cuántica, del meta-verso en la relación virtual del hombre con su entorno, se olvida que el desarrollo de los países prósperos tiene premisas en la educación e investigación rigurosa y costosa. La crítica del presidente a universidades públicas y centros de investigación es cierta, son mayoritariamente ajenas al desarrollo y se convirtieron en repúblicas de datos, del ranking, viajes, doctorados a discreción, becas, y estímulos para que publiquen libros. Y si esto no fuera serio, el gobierno no ha presentado una política de la educación para el desarrollo. Gabriel Said lo editorializa: Los universitarios están más ocupados en escribir libros que en leerlos.

El estilo personal del presidente ha desacralizado la presidencia con mayor libertad de expresión, en estos factores de índole sociológico habrá mayores conflictos. López Obrador en sus buenas intenciones incurre en maximalismo y control de agenda pública. Hechos que lo hacen proclive al maniqueísmo de reprochar a los que no estén de acuerdo con él. Situación abonada por seleccionar colaboradores más en base a lealtad que por capacidad

Por ahora López Obrador está firme con su mañanera, su estilo y su revocación de mandato. La oposición del PAN y su propaganda es pusilánime y oportunista, la del PRI es una oferta a negociar. El éxito del mandatario ha sido hablar de la corrupción del PRIAN, ese solo slogan le es suficiente, y sin partido. PAN y PRI, protegen a sus corruptos, grandes y medianos, desde Salinas, Calderón o Peña, Y así quieren ganar.

Mientras tanto en Durango el PRI tiene dos candidaturas a gobernador.