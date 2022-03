Percepción ciudadana

Durango está mejor hoy, es un slogan del Bicentenario que no acreditan los hechos, y es difícil encontrar elementos para adelgazar juicios, si se permite la expresión. A la administración actual de gobierno le vino grande el beneficio de la duda, sin designio o plan para abatir el desempleo con inversiones fue un símil de los tres anteriores sexenios pero de menor calidad.

Al ejecutivo y colaboradores los caracterizó la lenidad sin determinación y rigor para castigar la corrupción, era punta de lanza del cambio y compromiso en campaña, no se castigó y acabó en propia.

El sello frontal del equipo de trabajo fue la incuria, negligencia primero y después abandono de cumplimentar un plan estatal de desarrollo. Maquiavelo, dice: No es de poca importancia para un príncipe la buena o mala elección sus ministros, los cuales son buenos o son malos según la prudencia que él usó en ella”. Rememoramos en Max Weber en El Científico y el Político: Un error capital de los políticos es la inocencia o la ingenuidad. El mismo camino, sin estrategia económica para dejar de ser el Estado más pobre de la república, prevaleció el desempleo, la corrupción, la impunidad y la violencia.

Si el gobierno de J.R. Aispuro no se hubiera comprometido por un verdadero cambio, no cabrían tantas quejas y reclamaciones. Hay datos para corroborar que retrocedimos 20 años en crecimiento, y políticamente no hubo la dirección, dominio necesario para conducir a los grupos de presión bajo aquella promesa, y no se tuvo operación con los grupos de interés.

Por razones estructurales de Durango y por el subdesarrollo cultural y político, si no hay empleo prolifera el bullicio y la insidia de pueblo chico. Con desconocimiento de la idiosincrasia y la percepción social de Durango, sin el arraigo y vecindad suficiente se recicló el actuar de sexenios anteriores.

Los candidatos a gobernador por falta de recursos para hacer campaña, con razón o sin ella, al asumir el cargo les apremiaba saldar compromisos, en cargos o en especie, Gabriel Zaid en su Economía Improductiva: “En política decir a todos que si, con el buen deseo de ganar tiempo y apagar los intereses más opuestos, crea pasivos superiores a cualquier solvencia”.

Seguramente seguir la huella también se debe a que el gobernador en campaña sintió la avalancha de recursos con que el gobierno de Herrera Caldera quiso atajarlo, haciéndolo sumar a grupos, tendencias, sectarios y de todo en su alianza partidista desdeñando coherencia y capacidad.

La política es de capacidad y valor, los riesgos son constantes. En la memoria la fricción de Herrera Caldera con Ismael Hernández y aquella famosa comida de advertencia, Herrera Caldera no se amilanó y separó eventualmente a varios seguidores de aquel, después rectificó. De ese quiebre no se sabe qué tanto ayudó a Aispuro, y restó a J.H.C.

El delito contra Ivanna es vergonzoso, la autoridad violó la ley como en el fallecimiento del magistrado Héctor Silva Delfín que sus familiares presumían homicidio y el secretario Héctor Flores declaró: El gobernador en uso de sus facultades le ha pedido a la fiscal se reserve las pruebas de la carpeta de investigación de la doctora indiciada. Tamaño galimatías, entre abogados y uno es doctor. Otra muestra de corrupción simiente de impunidad, Ivanna fue mancillada y la exfiscal ocho meses después afirmó que empezarían a darle tratamiento psicológico para no crearle problemas mentales al interrogarla. Así se las gastan en este gobierno, y de la investigación hay que estar atentos.