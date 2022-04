Percepción Ciudadana

La convocatoria para la revocación del mandato es ociosa, de ser un procedimiento para los opositores a un régimen, lo solicita el propio presidente. Para la votación del 10 de abril el gobierno se tira a fondo, iguales o peores que el PRI fast track aprueba un decreto para que los funcionarios puedan promover u oponerse en la consulta.

Se conjetura que desde el Palacio Nacional observaron que no se dio el entusiasmo previsto y el presidente en su mañanera se tendió a promoverla

Cabe anotar que sucedió lo mismo en la rifa del avión donde se pensó que los ciudadanos se arrebatarían los 6 millones de boletos. No pudieron venderlos todos ni fijando cuotas a los empresarios contratistas de gobierno. Se repitió en la recolección de firmas para que la Suprema Corte aprobara el formato de la consulta que prevé el artículo 35 constitucional. Cansados y a regañadientes se consiguieron las firmas, el trabajo de militantes de Morena y la reserva en la gente, no fueron proporcionales a los números declarados, resultado que no interesó a la opinión pública. No pierde tiempo el presidente en hacer propaganda a la consulta.

El resultado de la revocación incidirá en varios factores. No hay duda de que el presidente tendrá mayoría, pide que sus adversarios aprovechen para retirarlo, un sofisma un tanto simple, agita el ambiente y se molesta por ello. Tal vez lo que pretende en medir su respaldo en números y regiones para tener más control en la sucesión presidencial y medir posibilidades de marcar un rumbo transexenal de su política. Las expresiones de que me retiro a mi rancho o la de hacer un testamento político, es la intencionalidad del ejercicio.

Sin ideas sobre la clase media, hay conceptos y nociones que no ayudan a entenderlo, y a partir de los votos en contra en año pasado, se abocó a denostar a sectores medios. No hay elementos políticos y sociológicos sobre esa posición de clase, de sus fundamentos culturales y su formación en el sistema capitalista, de aspiracioncitas han sido clasificados varios de sus familiares. No es democrático que fustigue a actores, ambientalistas o periodistas que lo cuestionan, y luego ir a pedir disculpas con los banqueros, o ser omiso ante críticas a Salinas Pliego, o defender a Peña Nieto, como dijo el recio intelectual de izquierda Julio Hernández, en su columna El Astillero “No te preocupes Enrique”. No hubo reacción cuando Carlos Slim pidió apoyarlo porque era un gobierno de transición, empresario beneficiado con obra pública; así sucede con Salinas Pliego. A la élite contratos, a los pobres becas y pensiones

Los números de la revocación también servirán a la oposición, a la derecha, y falso endosarles a Claudio X González y a Gilberto Lozano el liderazgo, la derecha está más en instituciones fundamentales, familia conservadora, religión católica o educación pública antidemocrática como anacrónica, que en partidos o corrientes. La oposición debe medir sus capacidades y debilidades frente a las de la 4T.

Aquí los votos de aprobación del presidente estarán cerca de los que obtenga Morena el 5 de junio, de su popularidad al día de la elección y del manejo inteligente que hagan de las becas y pensiones de la 4T. Inician la campaña un ex presidente y una ex secretaria, al alimón del PRI, ambos van por la gubernatura, antecedente que los limita en hablar de la corrupción en Durango, que junto con la falta de empleo son principales problemas, y no se ve alternativas al respecto. En una confusión de operadores de campañas en Morena y el PRIAN, sobresalen los priistas de derecha, e inopinadamente el PRIAN muestra más entusiasmo. Morena está lleno de priistas, antes no había de otra, pero lo que suceda en adelante será visualizado por las acciones y omisiones del gobernador, el rechazo del PRIAN a la reforma eléctrica le complican las cosas.