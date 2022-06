Percepción ciudadana

Esta afirmación de Arnoldo Kraus, medico y escritor corresponde a otras versiones del análisis político. Similar en algunos sociólogos con la teoría del conflicto que se presenta cuando el gobierno está por debajo de las demandas de la población.

También la de Gabriel Said en su libro el, Progreso Improductivo, cuando dice que en nuestra sociedad desgraciadamente, las exigencias morales son mas contagiosas que la capacidad de realizarlas.

Transcurre en su cuarto año el régimen de la 4T con dosis de maximalismo al ser López Obrador el único que manda y habla y absorber en la mañanera toda la información oficial. De comunicación social no se puede calificar por la postura maniquea del presidente. Cierto es que sus opositores no siempre sugieren soluciones a las medidas que cuestionan, ya que no justifica la cotidiana reprobación y escarnio que hace a toda opinión contraria. El solo tema de la corrupción que esgrime diariamente el presidente lo mantiene en buenos niveles de popularidad y otro tanto de aceptación. La corrupción y la austeridad han sido los filos que calan mucho a sus detractores, y no han hecho un solo comentario sobre tanto latrocinio en los gobiernos del PRIAN.

Durante las campañas pasadas hubo la gazmoñería en varios reporteros políticos diletantes, tildando de guerra sucia, descalificaciones y ataques. Afanes y prejuicios al decir que la población se cansa de ataques, revelaciones, infidencias de candidatos y sus equipos. Una noción que está fuera de lugar y desconocedora de la evolución política, gradual y de lado, de la sociedad mexicana que exige aclaraciones y denuncias de corrupción y malas conductas. Un proceso que antecede a la democracia electoral de la sociedad civil en ciernes.

Pericles en sus pláticas y en su discurso fúnebre en La Guerra del Peloponeso, de Tucídides, llama “democracia a la administración pública de Atenas porque gobierno favorece a la mayoría y no a la minoría, nuestras leyes ofrecen una justicia equitativa a todos los hombres por igual, en sus querellas privadas, que no significa que sean pasado por alto los derechos del mérito. Cuando un ciudadano se distingue por su valía, entonces se lo prefiere para tareas públicas, no a manera de privilegio, sino de reconocimiento a sus virtudes”.

Pericles afirmó 429 años antes de Cristo, que escogían candidatos a cargos públicos-Candidez, blancura, limpieza- y vestían, como en Roma, con una túnica blanca y pedían que se les escudriñara, que si les encontraban una falta o defecto no se votara por ellos, por no ser idóneos para cuidar el bien común. Entre nosotros no se le puede llamar corrupto, inepto o delincuente a quien lo es, porque en la ley electoral se dice que se les denigra.

De las elecciones pasadas sobresale Durango con segundo mayor porcentaje de votación, una entidad pobre, subdesarrollada y con un gobierno muy corrupto e incompetente. Ganó quien contó con mejor organización de campaña, algo de propuesta y candidato más diestro. Queda para el análisis que Morena avanza en abstención electoral y en Estados de clientelismo tradicional en el sur de país.

López Obrador da la voz de arranque para el 2024, con antesala en el Estado de México y de Coahuila. En un mitin en Toluca se presentan los tres precandidatos, con discurso ordinario por elemental. Por primera vez se menciona en concepto de unidad, palabra que nunca ha mencionado López Obrador, la unidad la ve como idea de derecha católica conservadora. El presidente sabe por experiencia que la unidad no es lo que creen sus delfines, otra cosa es llamar al acuerdo, al consenso, al trabajo por objetivo, al arreglo político, con reserva de principios y adecuación de otros. La unidad es el slogan de la disciplina con sumisión, de por sí…