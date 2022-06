Percepción ciudadana

La tesis de Enrique Dussel de que un partido político debe ser organización con respuesta social y económica a las exigencias populares o mayoritarias es corolario de A. Gramsci, de que hacer política es educar, y educar es hacer política. Sólida versión de V.I Lenin: La economía es política concentrada.

Tal expone entre otros de sus textos en Crítica y Empiriocriticismo, la política en su acepción original es la ciencia de la ciudad, una dinámica de acciones y criterios en la discusión cotidiana de los problemas más demandados por la sociedad, que esencialmente son económicos, empleo, vivienda, salario justo y distributivo, propiedad social en áreas determinadas, con supuestos filosóficos e hipótesis de economía, política, y libertad en su extensión.

Debido a que los partidos en el sistema mexicano son burocráticos y clientelares, las campañas electorales no son foros públicos sobre ideas o programas de trabajo. Las camarillas dirigentes, Estados mayores- o menores en sus comités centrales- son mandos sin tropas o prosélitos. Los dirigen un puñado de políticos habilidosos sin ninguna relación con organizaciones sociales. Conductas acomodaticias para el reparto de las prerrogativas o dineros que cobran sin merecerlo a costa de los contribuyentes. Factores que propician que las campañas sean débiles en propuestas y regularmente con candidatos sin atributos, provenientes de esos ambientes de simulación e ineficacia. Hacen campañas espectáculo y clientelismo por el voto para el candidato de mejor estampa publicitaria.

Todo consabido, y ni modo no se ven opciones importantes. En Durango el gobernador electo atajó rumores acerca de la configuración de su equipo de trabajo. Declara que nadie ha recibido a una invitación o encargo de funcionario, que analiza capacidades, equidad de género y en vísperas de revisar el Estado de cosas que recibirá. Una declaración importante en varios aspectos.

La gobernabilidad en una sociedad como la de Durango en la que el gobierno importa demasiado en el empleo y la obra pública, necesita de comunicación e información oportuna para la ejercer el poder, que según el sociólogo Talcott Parsons: Es la capacidad para lograr que las unidades de un sistema de organización colectiva cumplan sus obligaciones. Labor que se facilita con directrices sociales y conducción política, no la gobernanza, que es una técnica administrativa afín a la escuela de la racionalidad instrumental.

El virtual gobernador afirma su determinación de poder, envía mensajes de eficacia y moderación a políticos. Interesante después de un sexenio en donde no hubo gobernabilidad, ni proyecto de comunidad, produjo condiciones de entropía social o desgaste. Se gobernó en base a corrientes, y según Reyes Heroles, quien gobierna en base a corrientes no gobierna para nadie. Inmovilismo al responder a grupúsculos de interés, La gobernabilidad conlleva la inteligencia de que los opositores acepten las decisiones de quien ejerce el poder cuando se hace en uso de facultades y habilidades, circunstancias que a partidarios y detractores les indica camino a seguir. Aquí no hubo política de desarrollo, hubo mediocridad, desorganización, indolencia y lenidad oficial.

Según Maurice Duverger, las coaliciones de gobierno hay que pulirlas, limarlas y atemperar sus oposiciones intrínsecas. Esteban Villegas con prestancia dio consistencia su campaña. Su gobierno navegará entre la incertidumbre de su coalición nacional, de la local, en un panorama muy complicado y en competencia abierta a partir del mes que viene bajo el reto de la 4T. Bien que Esteban no quiere decir a todos que si para ganar tiempo y apagar los intereses más opuestos que generan pasivos que merman la solvencia.